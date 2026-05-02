Wall Street: durante el feriado, las acciones argentinas operaron a la baja

Este viernes 1 de mayo no se registraron operaciones en el mercado local; dado el feriado por el Día del Trabajador, las principales acciones que cotizan en Wall Street operaron con bajas, mientras que, a contramano, el riesgo país retrocedió y perforó los 540 puntos básicos.

Respecto a los ADRs (los papeles de las empresas argentinas que cotizan en bolsas del exterior), en Wall Street el resultado arrojó un retroceso conjunto. Encabezado por Edenor (-5,2%), el resto de las acciones operaron con caídas de entre 1% y 4%. Únicamente destaca la plataforma de e-commerce Mercado Libre, la cual anotó un avance del 3,2% en sus papeles.

El panorama para los bonos soberanos es distinto. Todas sus especies operaron con ganancias, donde los Bonares promediaron 0,7% y los Globales 2%. Esto permitió que el riesgo país argentino anotara una caída de 28 unidades hasta los 539 puntos (-3,9%), perforando sobre el cierre de la semana la barrera de los 540 puntos.

Los principales indicadores de Nueva York comenzaron el quinto mes con disparidades. Al tiempo que el S&P 500 (0,3%) y el Nasdaq (1%) ganaron terreno, el Dow Jones retrocedió 0,3%.

Al cierre de abril, estos tres indicadores anotaron récords en sus cotizaciones: el S&P 500 obtuvo la mayor subida porcentual desde noviembre de 2020, el Nasdaq desde abril de 2020 y el Dow Jones desde noviembre de 2024.

En la Bolsa porteña no hubo operaciones dado el feriado por la celebración del Día del Trabajador. Tampoco se registran movimientos financieros.

Reservas y dólar

Durante la semana, el Banco Central (BCRA) compró US$390 millones, aunque las reservas bajaron a los US$44.483 millones. El dólar cerró a $1.415 en su cotización minorista, mientras que la mayorista quedó en $1.391 para la venta.

“Con colocaciones de deuda por US$1.700 millones en abril (US$10.400 millones desde las elecciones) y la cosecha de maíz en niveles históricos, el flujo de divisas se mantuvo estable. Esto permitió al Gobierno acumular reservas, mientras el tipo de cambio retrocedió, en promedio, un 1,1% respecto al mes previo. Así las reservas netas (a valor de mercado) volvieron a terreno positivo, ubicándose en US$672 millones al 28 de abril”, señaló en su informe GMA Capital Research.

Con inforrmación de Noticias Argentinas