La Libertad Avanza (LLA) tiene mensajes públicos de gobernadores y bloques que le proveen las manos que le faltan.

El proyecto de reforma electoral que envió el Ejecutivo de Javier Milei al Senado naufraga porque el texto no convence a los aliados que le dan los votos que le faltan. La Libertad Avanza (LLA) tiene mensajes públicos de gobernadores y bloques que le proveen las manos que le faltan, que le exigen por dónde tiene que cambiar la letra del texto.

"Hay provincias que quieren eliminar las PASO", se le escuchó decir el miércoles una voz de LLA, tras haber ido a presenciar el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a donde Milei fue y arrastró a todo el oficialismo con él.

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El argumento oficialista buscó contradecir lo que días antes dijo el lado del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. "Es un traje a medida de la LLA hecha por el mejor sastre de Capital Federal", había dicho el mandatario el lunes a Canal 10.

El mandatario tucumano puso a sus legisladores al servicio de la Casa Rosada en varias votaciones, como la de la ley Bases y el RIGI, y toma distancia de la conducción nacional del Partido Justicialista en manos de Cristina Kirchner. "El Gobierno está en su peor momento. Lo que debe haber hecho Jaldo es que le llegó una encuesta, vio cómo cayó Milei, y dijo eso", especuló, desconfiado, un legislador de vasta trayectoria en el peronismo.

Sin embargo, el miércoles, el tucumano volvió con una nueva oferta. "Que cada partido costee los gastos de las PASO, de forma que no le salga un peso al Estado", planteó Jaldo, que sostuvo que no haya financiamiento estatal "ni en publicidad, ni en propaganda, ni en asignación de recursos a los partidos políticos".

También rechazó la propuesta del botón que permite la opción del voto a boleta completa. "Hay que votar candidato a presidente, hay que darle al ciudadano la posibilidad de elegir el senador que quiera, del partido que quiera, y hay que darle la posibilidad de elegir al diputado del partido que quiera", graficó.

El proyecto de la UCR

Jaldo no es el único aliado que le marcó al oficialismo por dónde ir. A fin de la semana pasada, la Unión Cívica Radical (UCR) presentó un proyecto que propone que las Primarias pierdan el carácter obligatorio, se admita la preinscripción de los electores, se posibilite que las agrupaciones sin competencia interna eviten esta instancia y que se establezca un umbral mínimo del 10% del padrón para que se lleven adelante.

Osvaldo Jaldo

Fuentes boinas blancas consultadas por El Destape afirmaron que aún no hay una postura definida. El bonaerense Maximiliano Abad ya anunció que no estaba de acuerdo en la eliminación de las PASO.

El PRO todavía no se expidió institucionalmente sobre el tema, aunque se esperaba que lo hiciera. "Esto no gusta", habían afirmado a este medio fuentes amarillas del Senado, en alusión a la eliminación de las PASO.

Desde Diputados, el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, había afirmado en declaraciones a Radio Rivadavia que “no tiene que ser blanco o negro puede haber un término medio, puede haber primarias y que no sean obligatorias, o que sean para partidos o frentes que no llevan lista única”.

Si el oficialismo suma sus senadores propios, la UCR, el PRO y los dos de Jaldo, todavía le falta uno para el quórum y su posterior media sanción. La situación pone a LLA en obligación de negociar la letra del proyecto en el Senado. No sería la primera vez que pasa.

Desde el entorno de un senador oficialista consideraban "probables" las modificaciones, aunque reconocían que no se había "hablado el tema en la semana". Otra voz, con autoridad en el universo violeta, deslizó tras haber escuchado el informe de Adorni: "Siempre tenemos aliados, hay que ver en qué punto nos encontramos y ver qué decisión tomar".