Los Milei van a bancar a Adorni a un Congreso que no pueden poner en marcha

El Congreso recibirá a Manuel Adorni por primera vez desde que es jefe de Gabinete para escuchar su informe de gestión. En su debut en el recinto de Diputados, el ministro coordinador tendrá que responder este miércoles sobre la marcha del gobierno de Javier Milei, pero también sobre las presuntas irregularidades patrimoniales que lo vienen sobrevolando hace casi un mes. El presidente y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, insisten en sostener a su funcionario, al punto de que se harán presentes en su exposición.

El informe de Adorni será el tema más trascendente de un Congreso al que La Libertad Avanza (LLA) busca reactivar, ya que la saga interminable del jefe de Gabinete puso en punto muerto a la gestión y la agenda legislativa del oficialismo.

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Adorni se hará presente en la Cámara baja el miércoles 29 a las 10. Fuentes parlamentarias estiman una duración de seis horas de la jornada, que tendrá, primero, la exposición del Jefe de Gabinete, y luego, las preguntas, que irán desde los bloques más chicos a los más grandes.

El Presidente reiteró que irá al Congreso a hacerle el aguante a su funcionario. También se espera que lo acompañe en uno de los palcos Karina Milei, que hasta hace unos meses veía en Adorni el candidato para desbancar al PRO del clan Macri en la Ciudad de Buenos Aires.

Adorni recibió más de cinco mil preguntas, que serán plasmadas en un informe, pero hay varias que insistirán con los temas que lo aquejan: los viajes a Punta del Este, Aruba y a Bariloche, presuntamente financiados con fondos públicos, y la adquisición de propiedades por montos superiores a los de sus ingresos y a los bienes heredados.

Sin embargo, el jefe de Gabinete también tendrá que responder sobre la marcha del Gobierno, por lo que el temario puede incluir la criptoestafa $Libra: un tema todavía más espinosos para los hermanos presidenciales que la motosierra a las prestaciones del Estado, la desregulación de la economía y el seguidismo a la política bélica del Estados Unidos de Donald Trump.

El ministro coordinador y LLA saben de la ofensiva de la oposición, quien a su vez está al tanto que la respuesta del oficialismo será un lanzamiento de "carpetazos" con Declaraciones Juradas y especulan con una tensión en alza puede derivar en un escenario de caos que justifique que Adorni se levante y se vaya. "No es la idea", se encargan de aclarar fuentes parlamentarias a El Destape. El miércoles se verá.

Por lo pronto, en una entrevista con Radio 10, el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, adelantó: "Yo y otros diputados tenemos presentado un pedido de interpelación a Adorni, que los otros bloques no quieren tratar hasta después del 29".

La semana pasada, Milei inició una nueva escalada en sus ataques a la prensa, con la decisión de cerrar la sala de periodistas de Casa Rosada, bajo el argumento de un supuesto espionaje. La medida obtuvo el repudio de la oposición e, incluso, de su principal aliado electoral, el PRO. "Garantizar una prensa libre no es una opción: es una obligación de cualquier Gobierno", advirtió el partido de Mauricio Macri.

Los miembros de la oposición dura que integran comisión de Libertad de Expresión se reunirán el jueves a las 10 para denunciar la prohibición de la entrada a los periodistas de Casa Rosada. Será una autoconvocatoria, ya que oficialmente no forma parte de las reuniones de comisiones previstas para la semana que viene.

¿Qué pasa en el Senado con la eliminación de las PASO?

Milei intentó reactivar la actividad del Congreso enviando un temario que incluyó la reforma electoral, que propone, entre otros puntos, la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la instauración de una nueva Ficha Limpia, cambios en el sistema de financiación de campaña y más requisitos para las personería jurídica de los partidos.

El texto ingresó por el Senado el miércoles y tuvo giro apenas a una comisión: Asuntos Constitucionales, presidida por Agustín Coto, integrante del bloque LLA. Sin embargo, fuentes del oficialismo consultadas por El Destape no ven que la semana que viene haya movimiento por la reforma electoral. "Será muy negociado el poroteo, pero los aliados no quieren las PASO, eso seguro", describieron.

La resistencia a eliminar las PASO la sostienen los principales aliados del oficialismo, el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR). Los ex aliados del extinto Juntos por el Cambio fueron los que más apelaron a esta herramienta, creada durante la presidencia de Cristina Kirchner, para dirimir candidaturas internas. Aún con pocas precisiones sobre qué alianzas formarán en el 2027, el instrumento ordenador es más que una necesidad para dirimir liderazgos y disputas intestinas.

Agustín Coto, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales

Al cierre del viernes, el jefe de la bancada de la UCR, Eduardo Vischi, presentó un proyecto que propone que las Primarias pierdan el carácter obligatorio, se admita la preinscripción de los electores, se posibillite que las agrupaciones sin competencia interna eviten esta instancia; y que se establezca un umbral mínimo del 10% del padrón para que se lleven adelante.

El peronismo, en proceso de reconfiguración con miras a 2027, también está necesitado de un elemento ordenador. De todos modos, un senador consultado afirmó que todavía no hay definida una postura en el bloque.

¿Está dispuesto LLA a modificar el texto redactado en Casa Rosada? "Hoy por hoy el proyecto es completo, y vamos por eso", afirmaron a este medio desde el entorno de un senador

Entre los temas que incluirá la semana de comisiones del Senado, estará el acuerdo de conciliación entre la Argentina y dos "fondos buitre": Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Esto se debatirá el miércoles a las 11.30 en el plenario de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.

Por su parte, el jueves a las 10 se realizará la audiencia pública de la comisión de Acuerdos en la que se pondrán a consideración los pliegos de 16 juzgados y tribunales de la Ciudad de Buenos Aires.