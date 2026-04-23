La oposición busca autoconvocarse para responder el nuevo ataque de Milei a la prensa

En un nuevo ataque de Javier Milei y su gobierno a la prensa, la Casa Rosada le impidió el ingreso a los periodistas acreditados en la sala de prensa, argumentando un supuesto "espionaje ilegal". En ese marco, Diputados de la oposición planifican activar la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja y presentar proyectos para denunciar un nuevo episodio de ataque al trabajo periodístico.

El diputado de Unión por la Patria Nicolás Trotta, vicepresidente Primero de la comisión de Libertad de Expresión, anunció una autoconvocatoria a los miembros de la oposición que integran el grupo parlamentario para denunciar la prohibición de la entrada a los periodistas de Casa Rosada.

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"La Cámara de Diputados debe ser un espacio donde se visibilicen estas agresiones, a los efectos de reencauzar la realidad que transitan los medios de comunicación y garantizar la plena vigencia de la libertad de expresión en la democracia", señaló el ex ministro de educación a través de su cuenta de X.

La convocatoria también incluye a "entidades periodísticas, representantes de medios y periodistas que vienen sufriendo agresiones". De todos modos, señaló a El Destape un integrante de la oposición dura, explicó que por modificaciones en el reglamento, las convocatorias a la comisión tienen que ser realizadas por el presidente.

La comisión de Libertad de Expresión es presidida por el diputado de La Libertad Avanza Guillermo Montenegro y la mitad más uno de sus integrantes pertenecen al oficialismo y sus aliados del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Innovación Federal y La Neuquinidad.

Por otra parte, los bloques opositores también presentarán acciones en el parlamento sobre las restricciones a la prensa. Desde Unión por la Patria, presentaron un proyecto de resolución en el que exhortaron al Gobierno nacional de "normalizar de manera inmediata el acceso a la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, garantizando el cumplimiento de los estándares democráticos y el respeto por el artículo 14 de la Constitución nacional y los tratados internacionales y derechos humanos con jerarquía constitucional". Un proyecto similar fue presentado por los diputados de Provincias Unidas y la Coalición Cívica, al que, afirman, adhirió también Karina Banfi, radical de Adelante Buenos Aires.

Esta tarde, los diputados Juan Marino, Sabrina Selva (Unión por la Patria), Esteban Paulón, (Provincias Unidas) Maximiliano Ferraro, Mónica Frade (Coalición Cívica), Nestor Pitrola y Romina Del Pla (Frente de Izquierda y los Trabajadores) fueron a la puerta de Casa Rosada a respaldar a los periodistas expulsados y a presentar un pedido de audiencia con el secretario de Medios y Comunicación de la Nación, Javier Lanari, y el jefe de la Casa Militar, Sebastián Ignacio Ibáñez, para que se retrotraiga la decisión.

Periodistas expulsados de Casa Rosada

"Consideramos que la gravedad de esta medida exige una explicación oficial detallada y la búsqueda inmediata de soluciones que garanticen el pleno ejercicio de la labor periodística. El libre acceso de la prensa a las fuentes de información es un pilar innegociable de cualquier sistema democrático", señaló el texto.

Este pedido también tiene las firmas de Mariela Coletta, Lourdes Arrieta (Provincias Unidas), Nicolás Massot (Encuentro Federal), Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba), Karina Maureira (La Neuquinidad), Oscar Zago, Eduardo Falcone (Movimiento de Integración y Desarrollo) y Marcela Pagano (Coherencia). Esta última había presentado un penal contra Milei por el cierre de la sala de prensa.

Mientras tanto, en el lote de aliados, desde la UCR avisan que no presentarán ningún proyecto sobre la expulsión a periodistas. En una muestra de las divisiones del partido centenario, el comité nacional, que preside Leonel Chiarella, expresó su repudio a la decisión del gobierno de Milei.

"La sala de periodistas de la Casa Rosada no debe cerrarse, ni se cerrará", dijo vía X la diputada de LLA Silvina Guidici, en un mensaje ambigüo en medio del silencio la justificación de los legisladores oficialistas.

Milei avanzó contra los acreditados en Casa Rosada, en rechazo a las imagenes tomadas por TN en la sede del Estado a través de lentes con cámaras. Previo a esto Casa Militar, la dependencia a cargo de la custodia presidencial, había denunciado a los cronistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, así como a directivos del canal.

La avanzada contra los periodistas de Casa Rosada se da dos semanas después que se les suspendieran las acreditaciones a los cronistas en el palacio de gobierno y en el Congreso de El Destape y otros medios, en base a una supuesta campaña rusa de presunta desestabilización a la gestión de Milei.

Hoy, el Presidente recibió a Peter Thiel, dueño de Palantir, la empresa de Inteligencia Artificial aplicada al uso militar. El empresario alemán, contratista del gobierno de Estados Unidos, se encarga de divulgar este pensamiento: “Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles”.