El Gobierno usó la operación rusa para sacar a El Destape también del Congreso

La censura no se limitó a Casa Rosada. El oficialismo de Javier Milei también utilizó la operación rusa publicada de OpenDemocracy y el portal Chequeado para prohibir las coberturas de medios críticos como El Destape del Congreso de la Nación. Las autoridades del parlamento del suspendieron las acreditaciones de este portal y de otros medios que critican al Gobierno sin dar aún explicaciones oficiales.

Fuentes del parlamento confirmaron a este portal que las acreditaciones fueron suspendidas este lunes. Además de El Destape, fueron censurados en el parlamento los acreditados de A24, FM La Patriada y El Grito del Sur.

Las acreditaciones de El Destape suspendidas fueron las de los periodistas Federico Pokorowski y Alan Longy, quienes cubren día a día la actividad parlamentaria. Cuando este lunes uno de ellos quisieron ingresar al Congreso, su entrada fue revocada. Las personas encargadas de la seguridad no supieron decirle el motivo. Sin embargo, fuentes parlamentarias señalaron que la decisión bajó desde Presidencia de la Cámara Baja y que la censura es a los medios, no a los nombres propios de los periodistas. Es decir, si otro periodista de este portal quisiera solicitar una acreditación, también sería rechazada.

La censura en Casa Rosada

Más temprano, habían sido suspendidas las acreditaciones en Casa Rosada de los periodistas de El Destape Jonathan Heguier y Javier Slucki. Según relataron, se enteraron de la noticia en la puerta de la casa de Gobierno, cuando intentaron ingresar con sus huellas y estaban inhabilitadas.

Hace tan sólo unas semanas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había atacado a Heguier durante una conferencia de prensa, originalmente pautada para dar respuestas sobre las denuncias que lo involucran, pero que dejó más preguntas que contestaciones. "Apenas sos un periodista, no sos un juez. No podés juzgar en qué gasto mi dinero. Estamos en un error conceptual: mi dinero lo gasto en lo que a mi me parece mejor. Mis decisiones de gasto no las voy a discutir", dijo Adorni.