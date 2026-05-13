"La universidad pública construyó este país": multitudinaria marcha en Corrientes y Chaco contra los recortes de Milei

Las universidades salieron a las calles este martes para reclamar contra el ajuste a la educación que impulsa el presidente Javier Milei. El epicentro de la Marcha Federal Universitaria fue en la Plaza de Mayo, pero el grito se replicó en distintos puntos del país: docentes, no docentes, estudiantes y todo el arco político de los centros de estudiantes de las diversas facultades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) fueron parte de la masiva movilización.

La marcha se realizó de manera simultánea en Corrientes y Chaco. En Resistencia, la concentración comenzó frente al campus de la UNNE, sobre avenida Las Heras, y avanzó hacia el centro de la ciudad. Mientras que los manifestantes de la capital correntina iniciaron su recorrido desde el Museo de Ciencias Naturales de la Costanera General San Martin (Costanera y 9 de Julio) y desde allí partieron hasta la sede del Rectorado.

El reclamo central exige que la administración libertaria cumpla la Ley de Financiamiento, sancionada por el Congreso y vetada por el libertario. Desde que asumió en diciembre de 2023, el ajuste del presidente Milei incluyó a los salarios de trabajadores universitarios y el presupuesto destinado a las instituciones de educación superior.

El mensaje es claro: si el Gobierno profundiza su ataque, las universidades van a quedar vacías, sin docentes y sin estudiantes, como parece pretender el relato oficialista. Mientras desconoce la ley que aprobó el Poder Legislativo y desoye los fallos judiciales, el jefe de Estado hace oídos sordos a la masiva movilización.

El decano de Humanidades de la UNNE, Claudio Núñez, aseguró que la manifestación fue atravesada por "la alegría de encontrarse en la calle para defender una institución fundamental para el país" y defendió la educación superior al destacar que "construyó históricamente un proyecto de país".

"Marchó la UNNE, la UTN y la UNCAUS acá en Resistencia. Construimos una marcha que fue multitudinaria debido a que actores de toda la comunidad nos acompañaron", señaló en diálogo con Radio Libertad.

Núñez remarcó que la movilización tuvo como eje principal exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionó el desfinanciamiento del Gobierno nacional sobre las casas de altos estudios. "Estamos organizados para seguir pidiéndole al Gobierno nacional que aplique la ley, que respete la ley y que respete a las universidades públicas y la tradición de las universidades públicas en nuestro país", sostuvo.

Además, el decano sostuvo que la crisis presupuestaria no afecta únicamente a docentes y estudiantes, sino también al conjunto de la sociedad. "No es una lucha privativa de la universidad pública, sino una lucha social" , afirmó,

Personal universitario acumula una pérdida del 34,2% de su poder adquisitivo

Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señala que docentes y no docentes universitarios acumulan una pérdida del 34,2 por ciento de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023 hasta el primer cuatrimestre de 2026. El estudio remarca que la mayor parte de esa caída se concentró durante los primeros meses de la gestión libertaria, cuando la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y julio de 2024 alcanzó el 134,6 por ciento, mientras los salarios aumentaron 80,4 por ciento.

Según el relevamiento del CEPA, el salario real cayó 23,1 por ciento respecto de noviembre de 2023 durante ese período inicial y continuó deteriorándose durante 2025 y los primeros meses de 2026. “Durante 2025 volvió a registrarse una contracción adicional del 10,1%, acumulando así una caída total del 32,1%. Finalmente, en el primer cuatrimestre de 2026 se produjo una nueva reducción en términos reales”, indica el documento.

El informe compara los salarios básicos universitarios con el valor de la Canasta Básica Total correspondiente a un hogar tipo y concluye que la mayoría de los cargos docentes y no docentes se ubica por debajo de la línea de pobreza. En marzo de 2026, la CBT alcanzó los 1.434.464 pesos y, entre los docentes, sólo los titulares con dedicación exclusiva superaron ese umbral.

El documento agrega que, entre los no docentes, únicamente los cargos de los niveles 1 y 2 lograron ubicarse por encima de la canasta. El resto de las categorías quedó por debajo de ese nivel de ingresos. En el caso de los docentes con dedicaciones simples y semi exclusivas, la situación es todavía más crítica. “Solo los titulares y asociados con dedicación semi-exclusiva perciben salarios básicos brutos por encima de la línea de indigencia. El resto de los cargos docentes se ubica por debajo de ese nivel”, sostiene el informe.