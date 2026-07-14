Video: el gol de Mikel Oyarzábal para el 1 a 0 de España ante Francia en el Mundial 2026

Video: el 1 a 0 de España ante Francia en las semifinales del Mundial 2026.

España pegó primero y se adelantó en el marcador en el partido ante Francia por las semifinales del Mundial 2026 gracias al gol de Mikel Oyarzábal a los 22 minutos del primer tiempo. El futbolista de la Real Sociedad convirtió desde un tiro penal, después de una gran avivada de Lamine Yamal, quien anticipó a Lucas Digné dentro del área y recibió la infracción del lateral izquierdo. Con este resultado, 'La Roja' se está metiendo en la final del certamen, instancia en la que espera por el ganador del duelo entre Argentina e Inglaterra.

Video: así fue la infracción sobre Lamine Yamal que derivó en el penal para España

Por dónde ver Francia contra España en el Mundial 2026, en Argentina

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre España y Francia será transmitido por Telefe, TyC Sports, DSports, MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Paramount+ y Disney+.

Las formaciones oficiales de España y Francia

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabían Ruíz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; y Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

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