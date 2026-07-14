La novedosa casa alpina.

En los últimos tiempos, las casas alpinas ganaron terreno entre quienes buscan una segunda casa y también desarrolladores turísticos, gracias a que este tipo de construcción reduce considerablemente los tiempos de obra, optimiza el uso de materiales y puede abaratar costos si se compara con métodos tradicionales.

Las cabañas de madera y las viviendas modulares suelen confundirse dentro de las opciones de construcción rápida, pero en realidad funcionan con sistemas distintos. Mientras que las viviendas modulares llegan casi terminadas desde fábrica y se ensamblan en el terreno, las cabañas de madera se levantan íntegramente en el lugar, pieza por pieza, sobre una estructura ya preparada.

Según la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), el costo de construir una vivienda de madera en el país oscila entre u$s1.300 y u$s2.500 por metro cuadrado, variando según el sistema utilizado y las prestaciones en eficiencia energética.

Una vivienda lista en cuatro días

En este contexto, una empresa local desarrolló una cabaña alpina de 25 metros cuadrados que puede quedar lista para habitar en apenas cuatro días. El diseño evolucionó con la experiencia en obra, incorporando mejoras en la distribución y la comodidad para quienes la habitan.

Jorge Ayala, titular de Cabañas Marzon, explicó: "Entre las modificaciones realizadas, destacan el aumento de la altura interior para evitar la sensación de encierro y permitir una mejor circulación en la planta alta". Esta vivienda se entrega completamente equipada, con los ambientes principales listos y las instalaciones básicas terminadas, lo que facilita su uso desde el primer día.

Entre sus características se incluyen:

Baño: cuenta con inodoro con mochila, tapa y asiento, un mueble con lavamanos y grifería instalada, además de un receptáculo de ducha con revestimientos plásticos que protegen las paredes de la humedad, prolongando la vida útil del ambiente.

cuenta con inodoro con mochila, tapa y asiento, un mueble con lavamanos y grifería instalada, además de un receptáculo de ducha con revestimientos plásticos que protegen las paredes de la humedad, prolongando la vida útil del ambiente. Cocina: equipada con bajo mesada de madera, bacha de acero inoxidable, canilla monocomando y una alacena de 1,20 metros en el modelo estándar de 5 por 5 metros.

equipada con bajo mesada de madera, bacha de acero inoxidable, canilla monocomando y una alacena de 1,20 metros en el modelo estándar de 5 por 5 metros. Entrepiso: el acceso se realiza a través de una escalera maciza de madera construida con tirantería estructural.

Además, la cabaña incluye instalación eléctrica completa con tablero principal, cajas de distribución, interruptor diferencial y llave térmica bipolar, así como conexión de agua interior y un entrepiso de madera, dejando la vivienda lista para usar una vez finalizada la obra.

Un punto clave del sistema constructivo es que la mayoría de las piezas se fabrican con medidas exactas en fábrica y llegan listas para ensamblar en el terreno. La estructura se monta sobre pilotes elevados que generan una cámara de aire, mejorando la adaptación a distintos tipos de suelo.

Para garantizar durabilidad, la madera recibe un tratamiento con productos antihongos e insecticidas, y tanto el piso como el frente, la parte trasera y los pilotes llegan pintados para protegerlos de las condiciones climáticas.

En cuanto al precio, la cabaña alpina se comercializa a $9,2 millones. La modalidad de pago incluye un anticipo del 50% al iniciar la obra y el saldo restante al finalizar la construcción y entregar la vivienda. Sin embargo, este monto no contempla el costo del traslado hasta el terreno.