Qué va a pasar con el dólar en julio 2026, según consultoras y bancos privados

Qué dice el REM del BCRA para julio

Las consultoras y bancos privados que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) actualizaron sus proyecciones para el dólar oficial y prevén una suba gradual del tipo de cambio durante el segundo semestre de 2026.

Según el informe difundido por la autoridad monetaria, el tipo de cambio oficial minorista promediaría $1.482 durante julio, mientras que continuaría avanzando de forma moderada en los meses siguientes hasta cerrar el año por encima de los $1.670.

A cuánto llegará el dólar en julio, según el REM

De acuerdo con las estimaciones relevadas por el Banco Central, el dólar oficial minorista alcanzará un promedio de $1.482 en julio.

Las proyecciones para los meses siguientes son:

Julio: $1.482.

$1.482. Agosto: $1.513.

$1.513. Septiembre: $1.548.

$1.548. Octubre: $1.589.

$1.589. Noviembre: $1.621.

$1.621. Diciembre: $1.673.

De esta manera, los analistas esperan que el tipo de cambio continúe con un ritmo de ajuste gradual durante la segunda mitad del año.

REM del BCRA

Qué esperan las consultoras para la inflación

Además de las proyecciones cambiarias, el REM anticipa que la inflación continuará desacelerándose en los próximos meses. Las estimaciones indican:

Junio: 2%.

2%. Julio: 2%.

2%. Agosto: 1,8%.

1,8%. Septiembre: 1,8%.

1,8%. Octubre: 1,7%.

1,7%. Noviembre: 1,7%.

1,7%. Diciembre: 1,8%.

Con estas previsiones, el consenso de bancos y consultoras estima que la inflación cerrará 2026 en torno al 30%.

El grupo denominado Top 10, integrado por las consultoras que históricamente registraron mayor precisión en sus pronósticos, proyecta una trayectoria muy similar e incluso estima una inflación de 1,9% para junio.

Qué valor de inflación esperan los economistas

Qué prevé el REM para la economía

En materia de actividad económica, el informe proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 0,6% durante el segundo trimestre de 2026 y de 0,9% en el tercero y cuarto trimestre. Para todo el año, el crecimiento esperado de la economía se ubica en 3% respecto de 2025.

En el mercado laboral, las consultoras estiman una tasa de desempleo de 7,7% para el segundo trimestre y de 7,5% hacia fines de año, sin cambios significativos respecto del relevamiento anterior.

El REM también mejoró las proyecciones para el sector externo.

Los analistas esperan que durante 2026:

Las exportaciones alcancen USD 100.000 millones .

alcancen . Las importaciones sumen USD 76.400 millones .

sumen . El superávit comercial llegue a USD 23.600 millones.

En el plano fiscal, el consenso proyecta un superávit primario del Sector Público Nacional no Financiero de $15,7 billones, manteniendo un saldo positivo para todo el año.

Qué es el REM del Banco Central

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) es un informe mensual elaborado por el Banco Central que reúne las proyecciones de bancos, consultoras y centros de investigación sobre las principales variables macroeconómicas del país.

Entre ellas se incluyen la inflación, el tipo de cambio, el crecimiento económico, el empleo, el comercio exterior y las cuentas fiscales, lo que convierte al REM en uno de los principales indicadores de expectativas del mercado sobre la evolución de la economía argentina.