Atropelló y mató a un soldado del Ejército Argentino mientras realizaba Willy con su moto

Un soldado del Ejército Argentino murió este domingo tras ser atropellado por un joven que realizaba una willy con su moto en plena vía pública. El responsable del siniestro vial tiene 18 años y fue detenido unas horas después del accidente, ya que se había dado a la fuga tras la colisión.

El hecho ocurrió cerca de las 5:30 sobre la avenida Costanera, en sentido oeste-este, de la ciudad de Posadas, Misiones. Personal policial constató que en el lugar se encontraba tendido sobre la cinta asfáltica la víctima, quien fue identificado como Rodrigo Adán Barrientos, de 27 años.

Según videos que fueron tomados por la cámara de seguridad municipal, el conductor realizaba maniobras imprudentes cuando perdió el control de la moto e impactó a Barrientos de costado. Tras ser embestido, el soldado cayó sobre el asfalto y quedó inmóvil.

Quién es el soldado argentino que murió

La víctima presentaba servicio en la Compañía de Cazadores de Monte XII, unidad militar que funciona en la capital misionera. Fue examinado en el lugar por personal médico, que confirmó que ya no presentaba signos vitales.

En el lugar también encontraron la motocicleta Gilera Smash de 110 cc. que el joven abandonó para darse a la fuga. La fiscalía a cargo de la investigación ordenó realizar la autopsia al cuerpo de la víctima, mientras continúan con las pericias para determinar cómo se produjo el hecho y establecer las circunstancias que derivaron en la trágica muerte del soldado.

Por otro lado, la Policía de Misiones llevó adelante las pesquisas correspondientes a través del relevamiento de cámaras de seguridad de comercios y viviendas de la zona, además del análisis de las imágenes grabadas por el sistema de videovigilancia del CIO 911.

El detenido

Luego de analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la zona y efectuar un minucioso barrido por redes sociales, especialmente en Facebook Marketplace, los efectivos de la Dirección de Homicidios de la Policía de Misiones detectaron una publicación donde se ofrecía a la venta un rodado de idénticas características a la involucrada en el hecho. Así, lograron dar con el presunto propietario.

Tras verificar la información, los investigadores dieron con el sospechoso durante la tarde del domingo. Fue detenido en su domicilio e identificado como Juan Gabriel D. N., en el barrio Madariaga de la capital provincial.

Mientras se realizaba el procedimiento, la Dirección General de Policía Científica secuestró prendas de vestir que coincidirían con las detectadas al momento del accidente. Al joven también se le realizó un test de alcoholemia, cuyo resultado será sumado a la causa.