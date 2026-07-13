Un cantante famoso causó revuelo en redes sociales tras dar su mirada sobre el próximo enfrentamiento de Argentina vs Inglaterra.

Luego de que la Selección Argentina se metiera en las semifinales tras vencer a Suiza, el cantante de la histórica banda Oasis, Liam Gallagher, dio de qué hablar al opinar sobre el próximo partido entre el equipo de Lionel Scaloni e Inglaterra.

Argentina e Inglaterra se enfrentarán el próximo miércoles en Atlanta, Estados Unidos, por un lugar en la final del Mundial 2026. En ese sentido, ambos equipos se enfrentaron en otros dos Mundiales con un triunfo albiceleste en 1998 y otro inglés en 2002.

El partido entre dos selecciones que protagonizan una de las mayores rivalidades de la historia del fútbol generó todo tipo de comentarios en las redes sociales. En ese contexto, un usuario de X le escribió al cantante británico: “Es duro estar aquí en britpoptwt y no querer que gane Inglaterra”. A lo que Gallagher respondió: “Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen”.

La Selección Argentina volverá a jugar contra Inglaterra

El 22 de junio de 1986, el equipo de Carlos Salvador Bilardo derrotó 2-1 a Inglaterra en los cuartos de final con una participación histórica de Diego Armando Maradona, autor de la célebre “Mano de Dios” y del emblemático “Gol del Siglo”.

Durante ese partido, la Selección Argentina usó la icónica casaca azul. Fue adquirida pocas horas antes del partido, con escudos, números bordados, y se completó con pantalones negros. En ese sentido, la Albiceleste enfrentará al equipo británico con la indumentaria alternativa, como lo hizo en dos de las victorias más recordadas ante los europeos.

La otra fue durante los octavos de final del Mundial de Francia 1998, donde Argentina también utilizó su camiseta suplente y, tras igualar 2-2 en los 120 minutos, eliminó a Inglaterra en la definición por penales. Por fuera de esos dos registros, los europeos prevalecieron en los cruces de fase de grupos del Mundial 1962 (3-1); el de 1966 (1-0) y el del 2002 (1-0).