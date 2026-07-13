Netflix: el drama romántico que emociona con una historia de segundas oportunidades

Netflix sumó a su catálogo "A pesar de ti", una película basada en la novela homónima de la escritora estadounidense Colleen Hoover.

Dirigida por Josh Boone, la producción narra la historia de Morgan Grant, interpretada por Allison Williams, una mujer que formó una familia a una edad temprana y que, tras un hecho inesperado, debe afrontar el duelo mientras salen a la luz secretos que cambian por completo la vida de quienes la rodean.

Entre las críticas favorables, Denise Zubizarreta, de LatinaMedia.Co, afirmó que Williams "aporta una energía profundamente satisfactoria" al personaje de Morgan y consideró que la actriz transmite con solidez su evolución a lo largo de la historia.

Por su parte, Clotilde Chinnici, de The People's Movies, definió a "A pesar de ti" como "una película entretenida y, por momentos, emotiva", mientras que Brian Truitt, crítico de USA Today, destacó el trabajo del elenco joven y señaló que sus interpretaciones contribuyen a sostener el impacto emocional del libreto.

¿De qué se trata A pesar de ti?

La trama sigue también a Clara Grant, la hija adolescente de Morgan. Aunque ambas mantienen una relación compleja, las circunstancias las obligan a acercarse y enfrentar juntas una serie de revelaciones que ponen a prueba la confianza y los vínculos familiares.

La producción desarrolla además, nuevas historias de amor a través de Jonah Sullivan, interpretado por Dave Franco, y Miller Adams, encarnado por Mason Thames. Estos personajes acompañan el proceso de transformación de las protagonistas y refuerzan uno de los ejes centrales del relato: la posibilidad de encontrar nuevas oportunidades después de una pérdida.

Con una duración de 1 hora y 56 minutos, "A pesar de ti" adapta una de las novelas más populares de Colleen Hoover, autora que también participó como productora ejecutiva del proyecto. El guion fue escrito por Susan McMartin, mientras que Josh Boone, conocido por dirigir Bajo la misma estrella, estuvo a cargo de la realización.

Ficha técnica de A pesar de ti