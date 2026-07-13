Raúl Gámez recordó la pelea entre Barrabravas y hooligans en pleno Mundial 86

Raúl Gámez, ex presidente de Vélez y una figura histórica del fútbol argentino, comparó el Mundial 2026 con la edición de México 1986 y lanzó una dura crítica sobre el acceso al torneo actual. El exdirigente recordó con nostalgia el Mundial de 1986, donde vivió momentos intensos, incluso enfrentamientos con hinchas ingleses en las tribunas, en un contexto todavía marcado por la Guerra de Malvinas. Uno de ellos fue justamente el que tuvo él con un grupo de hooligans.

En diálogo con Radio Rivadavia, aseguró que el campeonato de este año es "un Mundial de ricos" y que quienes pueden asistir son "gente con posibilidad" económica. El dirigente recordó con nostalgia el Mundial de 1986, donde vivió momentos intensos, incluso enfrentamientos con hinchas ingleses en las tribunas, en un contexto todavía marcado por la Guerra de Malvinas. "Yo no fui en el grupo de barras que viajaron. Soy más de la hinchada. Me duele, me cuesta decir barra. Era de esa gente que por ahí se equivocaba y se peleaba por una bandera", explicó sobre aquella época convulsionada.

Sobre esos enfrentamientos, Gámez aclaró que "los hinchas argentinos se peleaban porque el inglés es provocador, sobre todo cando toma. Cuando no toma son ejemplo". Aunque no se arrepintió de lo que hizo en ese Mundial, reconoció que con el paso del tiempo "las historias se agrandan". En cuanto a la diferencia entre ambos mundiales, el ex dirigente señaló que hoy el torneo tiene un perfil más exclusivo. "Es un Mundial muy lindo, pero algunas cosas no me gustan. Argentina le sacó el espacio a Brasil. Brasil tenía un espacio en el mundo, que era la alegría del fútbol, jugaba muy bien, la gente con el baile era una fiesta. Hoy Argentina la fiesta la hacen los argentinos", reflexionó.

De cara al partido entre Argentina e Inglaterra que se jugará el miércoles 15 de julio a las 16.00 horas en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, Gámez expresó su esperanza de que el encuentro sea distinto al de hace 40 años. "Hoy se ve más familia en la cancha, más mujeres. Debería ser más tranquilo el partido del miércoles", afirmó. El partido entre Argentina e Inglaterra definirá quién enfrentará a Francia o España en la final del domingo 19 de julio, luego del encuentro entre ambos equipos en Dallas el martes. Sin dudas, un cruce que revive viejas historias y despierta grandes expectativas en el Mundial 2026.