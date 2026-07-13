Dónde juega Jude Bellingham, jugador de la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026

Jude Bellingham, semifinalista con Inglaterra en el Mundial 2026. (Crédito de foto: AP / Lynne Sladky)

El fútbol internacional tiene a uno de sus grandes jugadores en la actualidad en la Selección de Inglaterra, y su nombre es Jude Bellingham. Nacido en Stourbridge, este talentoso mediocampista de nacionalidad británica se ha transformado en el motor indiscutible, combinando una madurez atípica para su edad con un despliegue físico y técnico imponente.

Su liderazgo e impacto inmediato se están viviendo al máximo en el Mundial 2026, donde sus actuaciones estelares, incluyendo un doblete decisivo en los cuartos de final, acaban de catapultar al conjunto a las semifinales del torneo. Con el dorsal número diez en la espalda, Bellingham no solo maneja los tiempos de su seleccionado, sino que se ha convertido en la principal esperanza de su país para alcanzar la gloria en esta cita mundialista.

El presente de Bellingham en Real Madrid

A nivel de clubes, la realidad de la estrella británica es igual de brillante, defendiendo la camiseta del Real Madrid. Bellingham desembarcó en la capital española a mediados de 2023, tras un millonario traspaso desde el Borussia Dortmund de Alemania. Desde su llegada al Santiago Bernabéu hace ya tres años, el mediocampista se adaptó de inmediato a las exigencias del club más laureado de Europa, asumiendo un rol protagónico bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti y conquistando tanto La Liga como la Champions League en su temporada de debut.

El contrato que lo vincula a la institución merengue hasta 2029, asegura que el equipo blanco contará con el talento de uno de los futbolistas más dominantes del planeta por mucho tiempo. El ex Borussia Dortmund de Alemania es fundamental, tanto en el "Merengue" como en la "Rosa".

Jude Bellingham, jugador del Real Madrid. (Crédito de foto: CNN)

Su estrellato durante el Mundial 2026

Más allá de los impresionantes números, títulos y registros históricos que acumula a su corta edad, Jude Bellingham resuena con fuerza en el panorama deportivo global por la inmensa calidad que despliega cada vez que pisa el césped. Su juego elegante, su capacidad para pisar el área rival con peligro y su notable visión lo posicionan como un jugador total.

Asimismo, su carisma fuera de la cancha y sus fuertes vínculos dentro del fútbol llaman la atención de los aficionados; entre ellos, destaca su gran amistad con el letal delantero noruego Erling Haaland, una relación nacida en sus días compartidos en Alemania que sigue capturando el interés del público y que demuestra que la complicidad entre las grandes superestrellas trasciende camisetas y fronteras.