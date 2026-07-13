Cuánto cobra un policía de la PFA en julio 2026: el salario que cobran

Cuánto cobran de aumento la PFA

Los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) continúan percibiendo en julio de 2026 las escalas salariales vigentes, que establecen remuneraciones diferenciadas según la jerarquía y la función desempeñada dentro de la fuerza.

El ingreso de cada efectivo no depende únicamente del sueldo básico. Al salario pueden sumarse distintos adicionales, suplementos y compensaciones previstos para determinadas funciones o destinos, por lo que el haber final puede variar de acuerdo con la situación particular de cada integrante de la fuerza.

Cuánto cobra un policía de la PFA en julio de 2026

Las escalas salariales de la Policía Federal establecen los siguientes haberes básicos para el personal de oficiales:

Comisario General: $3.259.881,00.

$3.259.881,00. Comisario Mayor: $2.963.528,18.

$2.963.528,18. Comisario Inspector: $2.612.939,03.

$2.612.939,03. Comisario: $2.083.712,38.

$2.083.712,38. Subcomisario: $1.706.379,75.

$1.706.379,75. Principal: $1.429.969,03.

$1.429.969,03. Inspector: $1.302.054,18.

$1.302.054,18. Subinspector: $1.183.685,62.

$1.183.685,62. Ayudante: $1.076.077,84.

De esta manera, la escala de oficiales parte de poco más de $1,07 millones y supera los $3,25 millones para la máxima jerarquía de la institución.

Sueldos de suboficiales y agentes

El personal de suboficiales también cuenta con una escala propia de remuneraciones.

Los haberes básicos vigentes son los siguientes:

Suboficial Mayor: $1.925.125,62.

$1.925.125,62. Suboficial Auxiliar: $1.750.114,20.

$1.750.114,20. Suboficial Escribiente: $1.591.012,91.

$1.591.012,91. Sargento Primero: $1.446.375,37.

$1.446.375,37. Sargento: $1.314.886,70.

$1.314.886,70. Cabo Primero: $1.195.351,55.

$1.195.351,55. Cabo: $1.086.683,23.

Policía federal: el monto que cobran

Cuánto cobran los agentes y cadetes

Quienes se encuentran en etapa de formación también perciben una remuneración mensual determinada por su categoría.

Los valores establecidos son:

Agente: $987.893,84.

$987.893,84. Aspirante: $755.360,43.

$755.360,43. Cadete de tercer curso: $741.293,52.

$741.293,52. Cadete de primero y segundo curso: $709.867,88.

Escala salarial del personal auxiliar

La Policía Federal también contempla distintas categorías para el personal auxiliar, cuyos haberes varían según el escalafón.

Entre los principales valores se encuentran:

Auxiliares superiores

Auxiliar Superior de 1ª: $1.518.091,68.

Auxiliar Superior de 2ª: $1.317.495,07.

Auxiliar Superior de 3ª: $1.188.541,57.

Auxiliar Superior de 4ª: $1.084.133,60.

Auxiliar Superior de 5ª: $1.045.337,14.

Auxiliar Superior de 6ª: $965.403,14.

Auxiliar Superior de 7ª: $902.746,09.

Auxiliares

Auxiliar de 1ª: $1.199.766,47.

Auxiliar de 2ª: $1.123.379,87.

Auxiliar de 3ª: $1.063.472,82.

Auxiliar de 4ª: $994.354,81.

Auxiliar de 5ª: $909.534,19.

Auxiliar de 6ª: $864.082,53.

Auxiliar de 7ª: $826.911,53.

Policía federal: el monto que cobran en julio

Salarios de la Policía Federal: qué adicionales pueden cobrar los efectivos

Además del haber básico correspondiente a cada jerarquía, los integrantes de la Policía Federal pueden percibir distintos suplementos y adicionales previstos por la normativa vigente. Entre ellos se encuentran los conceptos vinculados con la antigüedad, la función desempeñada, el destino asignado y otras compensaciones específicas, que pueden incrementar el ingreso mensual de cada efectivo según su situación laboral.