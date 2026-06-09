Cuánto cobra un policía de la PFA en junio 2026: el salario que cobran

Cuánto cobra el personal de seguridad en Argentina

Los integrantes de la Policía Federal Argentina (PFA) cobrarán en junio con las mismas escalas salariales vigentes en los últimos meses, ya que hasta el momento no se oficializaron nuevas actualizaciones para la fuerza. Sin embargo, durante este mes los efectivos recibirán un ingreso adicional por el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, que deberá abonarse antes del 30 de junio.

De esta manera, los policías percibirán su salario habitual junto con el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año, calculado sobre la mejor remuneración mensual percibida entre enero y junio.

Salarios con aumento en junio

Cuánto cobra un policía de la PFA en junio de 2026

Según las escalas vigentes, estos son los salarios y el aguinaldo estimado para cada jerarquía de la Policía Federal Argentina:

Grado Salario junio Aguinaldo estimado Comisario General $2.897.608,10 $1.448.804,05 Comisario Mayor $2.634.189,18 $1.317.094,59 Comisario Inspector $2.322.561,26 $1.161.280,63 Comisario $1.852.147,94 $926.073,97 Subcomisario $1.516.748,55 $758.374,28 Principal $1.271.055,55 $635.527,78 Inspector $1.157.355,97 $578.677,99 Subinspector $1.052.141,79 $526.070,90 Ayudante $956.492,54 $478.246,27 Suboficial Mayor $1.711.185,04 $855.592,52 Suboficial Auxiliar $1.555.622,76 $777.811,38 Suboficial Escribiente $1.414.202,51 $707.101,26 Sargento 1° $1.285.638,65 $642.819,33 Sargento $1.168.762,41 $584.381,21 Cabo 1° $1.062.511,28 $531.255,64 Cabo $965.919,34 $482.959,67 Agente $878.108,49 $439.054,25 Aspirante $671.416,69 $335.708,35 Cadete 3° Curso $658.913,04 $329.456,52 Cadete 2° y 1° Curso $630.979,75 $315.489,88 Capellán General $1.559.311,83 $779.655,92 Capellán Principal $1.187.155,72 $593.577,86 Capellán $1.059.756,66 $529.878,33 Auxiliar Superior de 1° $1.349.385,07 $674.692,54 Auxiliar Superior de 2° $1.171.080,91 $585.540,46 Auxiliar Superior de 3° $1.056.458,10 $528.229,05 Auxiliar Superior de 4° $963.653,06 $481.826,53 Auxiliar Superior de 5° $929.168,08 $464.584,04 Auxiliar Superior de 6° $858.117,20 $429.058,60 Auxiliar Superior de 7° $802.423,27 $401.211,64 Auxiliar de 1° $1.066.435,57 $533.217,79 Auxiliar de 2° $998.537,87 $499.268,94 Auxiliar de 3° $945.288,33 $472.644,17 Auxiliar de 4° $883.851,45 $441.925,73 Auxiliar de 5° $808.457,01 $404.228,51 Auxiliar de 6° $768.056,42 $384.028,21 Auxiliar de 7° $735.016,27 $367.508,14

Cuándo cobran el aguinaldo los policías

La Ley 27.073 establece que la primera cuota del aguinaldo debe abonarse como fecha límite el 30 de junio de cada año. En 2026, el vencimiento cae martes. No obstante, la normativa permite un plazo adicional de hasta cuatro días hábiles para completar el depósito. Por ese motivo, algunos organismos públicos podrían acreditar el SAC hasta el 6 de julio.

Cómo se calcula el aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante el semestre. Para calcularlo se toma el salario bruto más alto cobrado entre enero y junio y se divide por dos. En el caso de quienes no trabajaron el semestre completo, el aguinaldo se liquida de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

Cuánto cobra la policía federal

Requisitos para ingresar a la Policía Federal Argentina

La Policía Federal mantiene abierto el proceso de preinscripción para futuros aspirantes. Entre los requisitos generales figuran:

Tener nacionalidad argentina.

Tener entre 17 y 28 años.

Contar con estudios secundarios completos o cursar el último año.

Aprobar los exámenes médicos, físicos y psicológicos.

Superar las distintas etapas del proceso de selección.

La inscripción se realiza a través del sistema oficial habilitado por el Ministerio de Seguridad, donde cada postulante debe completar el formulario correspondiente y prestar conformidad para los exámenes médicos y toxicológicos exigidos por la fuerza. Todas las etapas del proceso son eliminatorias, por lo que la aprobación de cada instancia resulta indispensable para avanzar hacia el ingreso definitivo a la Policía Federal Argentina.