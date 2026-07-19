Lo silbaron a Trump: entró a la cancha para entregar los premios y la pasó mal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apareció tras el final del partido entre Argentina y España para entregarle las medallas de premiación a los jugadores, pero sufrió una silbatina de todo el estadio.

Minutos después de terminado el encuentro que consagró campeona del mundo a la selección española, Trump bajó del palco en el que vio el partido junto con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para participar de la ceremonia de entrega de premios. Sin embargo, apenas las cámaras lo enfocaron en la pantalla gigante, el mandatario estadounidense sufrió silbidos y abucheos generalizados del público presente en el MetLife Arena.

Luego, el presidente republicano formó parte de la entrega de medallas, tanto las de plata otorgadas a los jugadores argentinos como las doradas entregadas a España. Trump colocó la medalla a los jugadores y el cuerpo técnico de ambos equipos junto con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el rey español, Felipe VI (mientras que por la parte argentina participó de la ceremonia el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia).

Previo a su aparición en el campo de juego, Trump ya había sido criticado este mismo domingo en las redes sociales luego de que la transmisión oficial mostrara cómo Infantino le permitió tocar la Copa del Mundo mientras ambos veían la final desde el palco oficial.

Las críticas a Trump por su intervención ante la FIFA

Más allá de las consideraciones políticas hacia él, Donald Trump fue duramente criticado durante el Mundial 2026 por haber intervenido ante la FIFA para que el goleador de Estados Unidos Folarin Balogun pudiera jugar el partido de octavos de final pese a haber recibido una tarjeta roja en el encuentro previo.

"Lo único que hice fue pedir una revisión, porque no creía que fuera falta", disparó entonces Trump sin rodeos ante los periodistas acreditados en Washington. El mandatario calificó de "horrible" el desempeño del árbitro que expulsó al futbolista y defendió su derecho a interceder directamente ante el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, para subsanar lo que consideró una infracción injustamente señalada. Balogun efectivamente disputó el partido ante Bélgica, pero el equipo dirigido por Mauricio Pochettino terminó perdiendo el encuentro por 4 a 1 y quedó eliminado.

La polémica no es aislada y vuelve a poner bajo la lupa la estrecha relación entre la Casa Blanca y la cúpula del fútbol. Cabe recordar que el mandatario estadounidense mantiene un vínculo sumamente cercano con Infantino, quien en diciembre de 2025 le otorgó a Trump el inédito "FIFA Peace Prize" (Premio de la Paz de la FIFA).