Javier Milei verá la final del Mundo en Olivos y el gobierno queda expuesto por las contradicciones por Malvinas

Tras el triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra, la bandera con la consigna “Las Malvinas son argentinas” generó un fuerte impacto internacional y obligó al gobierno a pronunciarse en medio de un delicado equilibrio diplomático con el Reino Unido. Javier Milei sostuvo que la expresión de los jugadores era “perfectamente válida y lícita” por la emoción del momento, aunque advirtió que la soberanía se resolverá en el plano diplomático. Sin embargo, en otras declaraciones calificó el gesto como “imprudente” y ajeno a la diplomacia, lo que expuso contradicciones internas en la Casa Rosada y abrió un debate sobre la coherencia del discurso oficial.

En paralelo, el Presidente mantuvo su cábala de seguir los partidos desde la residencia de Olivos, acompañado por su hermana Karina, y descartó viajar al exterior para presenciar la final. Este contraste entre la efervescencia popular y la estrategia política se convirtió en un nuevo capítulo de la cobertura minuto a minuto, donde las imágenes de los jugadores con la bandera y las reacciones oficiales se entrelazan con la intimidad presidencial. Así, mientras la Cancillería protesta por incursiones militares británicas y busca sostener un diálogo con Londres, la escena futbolera vuelve a poner a las Malvinas en el centro de la agenda nacional.