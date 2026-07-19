El gobierno quedó expuesto a contradicciones tras la bandera de Malvinas desplegada por los jugadores argentinos en la semifinal contra Inglaterra: mientras Javier Milei calificó el gesto como “válido y lícito”, también lo consideró imprudente y ajeno a la diplomacia, en un contexto de tensiones con Londres. Al mismo tiempo, el Presidente mantuvo su cábala de ver el partido desde la residencia de Olivos junto a su hermana Karina, reforzando la distancia entre la política exterior y la pasión futbolera. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Javier Milei verá la final del Mundo en Olivos y el gobierno queda expuesto por las contradicciones por Malvinas
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
Milei verá el partido en Olivos y el gobierno quedó expuesto por Malvinas
Tras el triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra, la bandera con la consigna “Las Malvinas son argentinas” generó un fuerte impacto internacional y obligó al gobierno a pronunciarse en medio de un delicado equilibrio diplomático con el Reino Unido. Javier Milei sostuvo que la expresión de los jugadores era “perfectamente válida y lícita” por la emoción del momento, aunque advirtió que la soberanía se resolverá en el plano diplomático. Sin embargo, en otras declaraciones calificó el gesto como “imprudente” y ajeno a la diplomacia, lo que expuso contradicciones internas en la Casa Rosada y abrió un debate sobre la coherencia del discurso oficial.
En paralelo, el Presidente mantuvo su cábala de seguir los partidos desde la residencia de Olivos, acompañado por su hermana Karina, y descartó viajar al exterior para presenciar la final. Este contraste entre la efervescencia popular y la estrategia política se convirtió en un nuevo capítulo de la cobertura minuto a minuto, donde las imágenes de los jugadores con la bandera y las reacciones oficiales se entrelazan con la intimidad presidencial. Así, mientras la Cancillería protesta por incursiones militares británicas y busca sostener un diálogo con Londres, la escena futbolera vuelve a poner a las Malvinas en el centro de la agenda nacional.
Hace 2 horas
Milei contra la Selección: el Gobierno antipopular más orgulloso del mundo
En lugar de subirse a la ola de la Scaloneta, el gobierno cayó en una pelea innecesaria y equivocada. Malvinas y un presente que expone a Milei: arrancó el plan israelí-britanico para llevarse el petróleo, generar nuevos recursos y multiplicar la población de las islas. Netanhayu paga mal la subordinación de La Libertad Avanza.
¿Pablo Quirno o Enzo Fernández? ¿Alejandra Monteoliva o Licha Martinez? ¿Adrian Ravier o Lionel Messi? ¿Javier Milei o la Selección Nacional? ¿El ajuste más grande de la historia de la humanidad o el equipo más ganador de la historia del fútbol argentino? Sin necesidad alguna, La Libertad Avanza convirtió en un harakiri el Mundial que tiene a Argentina como protagonista estelar. En el momento más inoportuno, la extrema derecha se delata ante todos los argentinos como un gobierno decididamente antipopular. En lugar de capitalizar un momento excepcional y fugaz de unidad nacional, se expone en su esencia con el deporte más popular del país y a horas de la final de la Copa del Mundo. Fatal arrogancia. ¿De qué otra manera se puede explicar?
Hace 3 horas
Con Milei perdemos el Mundial…económico
Desde que asumió Milei, retrocedieron la inversión, la industria, las empresas, el empleo registrado, el salario mínimo y el consumo. Al mismo tiempo, aumentaron la desocupación, la precariedad laboral y la mora de los hogares. El relato oficial se aferra a la reducción de la inflación medida con una canasta desactualizada y a un dólar anestesiado con deuda y salvatajes financieros del FMI y EE.UU.
El Mundial económico de Milei se disputa en muchos partidos y el Gobierno pierde en casi todos. Imagen: ChatGPT
Para ganar un Mundial de fútbol es necesario ganar en todos o en casi todos los partidos. No existe la posibilidad de que un equipo sea campeón con rendimientos mediocres o malos, que lo conducen de derrota en derrota. Es una obviedad tan evidente que provoca pudor plantearla, pero sirve para mostrar que es imposible calificar de exitosa una gestión económica que pierde casi todos los partidos, aunque algunos se atreven a hacerlo.
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El "principio de revelación" para un Gobierno que no quiere ni cree en el país
La reivindicación de Malvinas que protagonizaron los jugadores dejó al Gobierno sin discurso, expuso las contradicciones de su política hacia el Reino Unido y desarmó parte del relato que había construido alrededor de la Scaloneta.
Imagen generada con inteligencia artficial.
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Trump, Milei y el peligro de la manipulación electoral
El fascismo neoliberal ha sabido utilizar los mecanismos democráticos que quedan en pie para impulsar la demolición de esos mismos pilares. Usó las conquistas del pueblo contra el propio pueblo. Cuando ya no necesitan o no pueden sostener esa ficción, se ve su verdadera naturaleza.
Hace 18 horas
Alarma por las deudas: 1 de cada 3 argentinos ya no puede pagar sus créditos
El director de Analytica advirtió que la morosidad se profundiza en Argentina y aseguró que uno de cada tres deudores ya no puede afrontar sus obligaciones, en un contexto de creciente deterioro de los ingresos familiares.
Hace 19 horas
Pagano apuró a Milei: pidió la explanada del Congreso para recibir a la Selección
La diputada, enfrentada al Presidente, le pidió a la Vicepresidenta que habilite el palacio legislativo para recibir al combinado de Lionel Scaloni tras la final con España del Mundial 2026.
Hace 21 horas
El vocero Ravier volvió a hablar sobre el reclamo de Malvinas: "País bananero"
El funcionario planteó que la Argentina debe ser "grande nuevamente, próspera y respetada" para que el país tenga más posibilidades de "avanzar en el reclamo de soberanía" de las islas. Su mensaje fue compartido también por Milei en sus redes.
El vocero también expresó que el reclamo soberano volvió a estar en el centro de la escena por el lienzo que agitó el equipo de Lionel Messi tras ganarle 2-1 a los ingleses.
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La Justicia de Brasil prohíbe el encuentro entre Milei y Jair Bolsonaro
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Bolsonaro está en presión domiciliaria por intento de golpe de Estado.
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Guerra por la Ciudad: recorridas, agenda vecinal y la incógnita de las alianzas
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09:56 | 18/07/2026
El Gobierno reconoció que la gente "no llega a fin de mes", como dijo Messi
El Gobierno salió a responderle a Messi luego de que el capitán de la Selección argentina le dedicara la victoria ante los ingleses a la gente "que no llega a fin de mes".
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La nueva cara de la crisis laboral: cada vez más trabajadores pobres y precarizados
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La Scaloneta le ganó a Milei, no va a la Rosada y el Gobierno promete feriado
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Otro ataque: Milei se sacó en las redes contra un periodista de El Destape
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El BCRA logró comprar apenas un tercio del récord liquidado por agro, petróleo y minería
Mientras la Bolsa de Comercio de Rosario estima que el agro, la energía y la minería generarán en 2026 la mayor liquidación de divisas de la historia argentina, el Banco Central continúa mostrando dificultades para apropiarse de esos dólares y fortalecer sus reservas internacionales.
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