Milei habló tras la derrota de Argentina: "Hasta el final"

El presidente Javier Milei salió a hablar en sus redes sociales luego de la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 y agradeció a los jugadores de la Selección por lo logrado durante la copa.

"Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", dijo Milei en un posteo en su cuenta de X (ex Twitter), apenas finalizado el partido.

El mandatario evitó viajar a Estados Unidos para ver la final y siguió el partido desde la quinta de Olivos junto con su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, al igual que había hecho en todos los encuentros previos de la Selección.

Milei había adelantado que usaría las mismas cábalas que hasta ahora, al señalar que iba a usar "la misma ropa". "Es más, lo miro con una campera, ya saben de qué marca…", había dicho el miércoles pasado, tras la semifinal contra Inglaterra, en referencia al mameluco de YPF que suele vestir tanto en apariciones públicas como en reuniones.

El Gobierno define qué pasará a la vuelta de la Selección

Tras la confirmación de que Argentina jugaría la final, Javier Milei había adelantado que la Casa Rosada estaría a disposición de la Selección de los jugadores, por lo que ahora resta confirmar si se mantiene esa posibilidad tras el subcampeonato.

"Obviamente, si la voluntad de los jugadores fuera disponer de la Casa Rosada, yo he dicho que la Casa Rosada está a disposición de los jugadores. Ya mi hermana diseñó todos los dispositivos para que nadie esté en la Casa Rosada ese día. Casa Militar ya tiene armado el operativo, por si quisieran usarlo", había dicho el Presidente al respecto el miércoles pasado.

Según explicó en ese momento, el operativo se diseñó "para que ellos puedan estar solos en la Casa de Gobierno y que nadie se meta en un festejo que es de ellos y de los argentinos", dando a entender que no saldría al balcón, para dejárselo únicamente al equipo.

En paralelo, el Gobierno debe definir todavía si dictará feriado o asueto para el día que regrese la Selección al país, ya sea mañana lunes o el martes, para permitir que la gente vaya a recibir al equipo de Lionel Scaloni.