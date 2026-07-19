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​Al menos 67 personas fueron rescatadas con vida, incluidos 15 niños, tras ‌volcar un ‌ferry a última hora del sábado frente a las costas de Guyana, informó el domingo el Departamento de Información Pública del país sudamericano.

Una torre de control aéreo recibió una llamada de auxilio ​a las 23:01 ⁠horas del sábado por parte del ‌MV Barima con 116 pasajeros ⁠y 17 tripulantes a ⁠bordo, según medios locales, lo que dio inicio a una operación de búsqueda y ⁠rescate.

El primer ministro de Guyana, Mark ​Phillips dijo que la operación ‌continuará hasta agotar todos ‌los recursos disponibles y que las ⁠agencias gubernamentales permanecen plenamente movilizadas para brindar apoyo a los supervivientes y sus familias, según fue citado en ​un comunicado.

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La ‌prioridad inmediata del Gobierno es rescatar a todas las personas que se encontraban a bordo de la embarcación, declaró más temprano.

El ministro ⁠de Obras Públicas, Juan Edghill, informó que el Centro Nacional de Coordinación de Búsqueda y Rescate se activó poco después de las 23:00 horas del sábado, desencadenando lo que describió como una "respuesta masiva" que involucra ‌recursos tanto del sector público como del privado.

Edghill expresó su optimismo de que se localizarían más supervivientes durante el día y manifestó la esperanza de las autoridades de ‌dar con el paradero de todas las personas que viajaban a bordo.

El buque MV ‌Barima volcó ⁠frente a la costa del Atlántico Norte mientras se dirigía a ​Port Kaituma, una pequeña localidad. Se desconoce el punto de partida de la embarcación.

Con información de Reuters