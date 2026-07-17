La Secretaría de Transporte aumentó un 2% el boleto de los colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La actualización activa desde el miércoles, alcanza a las unidades numeradas del 1 al 199 y completa el esquema de incrementos previsto por el Gobierno para el séptimo mes del año.
Con el nuevo cuadro tarifario, el boleto mínimo para quienes disponen de la Tarjeta SUBE registrada pasó a costar $ 502,26, mientras que continúan vigentes los precios diferenciados para usuarios con SUBE sin registrar y los beneficios de la Tarifa Social Federal.
Colectivos | ¿Cuánto cuesta viajar en las líneas nacionales del AMBA?
De acuerdo con el nuevo esquema aprobado por la Secretaría de Transporte, las tarifas para los usuarios con Tarjeta SUBE registrada quedaron establecidas de la siguiente manera:
- De 0 a 3 kilómetros: $ 502,26
- De 3 a 6 kilómetros: $ 559,09
- De 6 a 12 kilómetros: $ 602,42
- De 12 a 27 kilómetros: $ 645,48
- Más de 27 kilómetros: $ 688,68
En tanto, quienes utilicen una Tarjeta SUBE sin registrar deberán pagar una tarifa más elevada, conforme al régimen vigente.
La actualización corresponde al tercer tramo del mecanismo de recomposición tarifaria dispuesto para las líneas de jurisdicción nacional. El ajuste no modifica las tarifas de los colectivos dependientes de la Ciudad o de la Provincia de Buenos Aires.
¿Cuáles son las líneas de colectivos nacionales que circulan en el AMBA?
- Línea 1
- Línea 2
- Línea 8
- Línea 9
- Línea 10
- Línea 15
- Línea 17
- Línea 19
- Línea 20
- Línea 21
- Línea 22
- Línea 24
- Línea 28
- Línea 29
- Línea 31
- Línea 32
- Línea 33
- Línea 37
- Línea 41
- Línea 45
- Línea 46
- Línea 49
- Línea 51
- Línea 53
- Línea 55
- Línea 56
- Línea 57
- Línea 59
- Línea 60
- Línea 63
- Línea 67
- Línea 70
- Línea 71
- Línea 74
- Línea 75
- Línea 78
- Línea 79
- Línea 80
- Línea 85
- Línea 86
- Línea 87
- Línea 88
- Línea 91
- Línea 92
- Línea 93
- Línea 95
- Línea 96
- Línea 97
- Línea 98
- Línea 100
- Línea 101
- Línea 103
- Línea 105
- Línea 110
- Línea 111
- Línea 113
- Línea 114
- Línea 117
- Línea 119
- Línea 123
- Línea 124
- Línea 126
- Línea 127
- Línea 128
- Línea 129
- Línea 130
- Línea 133
- Línea 134
- Línea 135
- Línea 136
- Línea 140
- Línea 143
- Línea 145
- Línea 146
- Línea 148
- Línea 150
- Línea 152
- Línea 153
- Línea 154
- Línea 158
- Línea 159
- Línea 160
- Línea 161
- Línea 163
- Línea 164
- Línea 166
- Línea 168
- Línea 169
- Línea 172
- Línea 174
- Línea 176
- Línea 177
- Línea 178
- Línea 179
- Línea 180
- Línea 181
- Línea 182
- Línea 184
- Línea 185
- Línea 188
- Línea 193
- Línea 194
- Línea 195
- Línea 197