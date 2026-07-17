La actualización activa desde el miércoles alcanza a las unidades numeradas del 1 al 199.

La Secretaría de Transporte aumentó un 2% el boleto de los colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La actualización activa desde el miércoles, alcanza a las unidades numeradas del 1 al 199 y completa el esquema de incrementos previsto por el Gobierno para el séptimo mes del año.

Con el nuevo cuadro tarifario, el boleto mínimo para quienes disponen de la Tarjeta SUBE registrada pasó a costar $ 502,26, mientras que continúan vigentes los precios diferenciados para usuarios con SUBE sin registrar y los beneficios de la Tarifa Social Federal.

Colectivos | ¿Cuánto cuesta viajar en las líneas nacionales del AMBA?

De acuerdo con el nuevo esquema aprobado por la Secretaría de Transporte, las tarifas para los usuarios con Tarjeta SUBE registrada quedaron establecidas de la siguiente manera:

De 0 a 3 kilómetros: $ 502,26

De 3 a 6 kilómetros: $ 559,09

De 6 a 12 kilómetros: $ 602,42

De 12 a 27 kilómetros: $ 645,48

Más de 27 kilómetros: $ 688,68

En tanto, quienes utilicen una Tarjeta SUBE sin registrar deberán pagar una tarifa más elevada, conforme al régimen vigente.

La actualización corresponde al tercer tramo del mecanismo de recomposición tarifaria dispuesto para las líneas de jurisdicción nacional. El ajuste no modifica las tarifas de los colectivos dependientes de la Ciudad o de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuáles son las líneas de colectivos nacionales que circulan en el AMBA?