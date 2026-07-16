Alerta por sobrepoblación en las cárceles federales: la Unidad de Coronda quedó al límite de su capacidad

La Unidad 36 de Coronda fue el establecimiento penitenciario federal que más contribuyó a absorber el aumento de la población carcelaria durante el primer semestre de 2026. No obstante, el crecimiento de internos también encendió una señal de alerta, ya que el penal santafesino se encuentra próximo a alcanzar el límite de su capacidad operativa.

El sistema carcelario federal del país vuelve a encender las alarmas tras la difusión de un informe elaborado por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin). Al cierre de junio de 2026, la población alojada en los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) alcanzó las 12.319 personas, lo que consolida una preocupante sobrepoblación del 6,8 por ciento por encima de la capacidad máxima declarada oficialmente.

De acuerdo con el relevamiento judicial, la unidad carcelaria santafesina fue el principal pulmón que absorbió el crecimiento de detenidos. Inaugurada en diciembre de 2024, esta dependencia pasó de registrar 334 internos a finales del año pasado a albergar 449 en junio de 2026, lo que representó la incorporación de 115 nuevos detenidos.

No obstante, esta rápida absorción encendió las luces de alerta, ya que el penal quedó al borde de agotar su capacidad operativa para esta primera etapa, que está fijada en 464 plazas. En contrapartida, la Unidad 17 de Candelaria, en Misiones, experimentó una tendencia inversa al reducir su población carcelaria de 188 a 148 detenidos, lo que implicó una disminución de 40 internos.

Radiografía carcelaria: situación legal de los detenidos

En cuanto a la situación procesal de la población carcelaria, el informe de la Procuvin destaca que el 64,4 por ciento de los detenidos, unas 7.927 personas, ya cuenta con una condena firme, lo que representa un incremento del 3,2 por ciento respecto al cierre del año pasado.

Por el contrario, el 35,6 por ciento restante, equivalente a 4.391 internos, permanece tras las rejas bajo el régimen de prisión preventiva, una cifra que experimentó una leve baja del 2,1 por ciento. Al analizar las jurisdicciones de origen, el 51 por ciento de los tutelados depende de la Justicia Nacional y el 44 por ciento de la Justicia Federal, siendo este último fuero el que presenta la mayor tasa de procesados sin condena firme, alcanzando un 40,3 por ciento de personas en esa condición jurídica. El 5 por ciento restante corresponde a causas provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por último, el análisis de los sectores específicos del sistema penitenciario devela un incremento sostenido en la detención de mujeres y jóvenes en situaciones procesales complejas. El colectivo compuesto por 1.019 mujeres y 33 personas travesti-trans representa el 8,5 por ciento de la población penal total, registrando el sector femenino un alza del 7,4 por ciento en el semestre, mientras que el colectivo travesti-trans se mantuvo estable; casi la mitad de ambos grupos permanece privada de la libertad sin condena firme.

Una situación similar atraviesan los jóvenes de entre 18 y 21 años, quienes representan el 2,4 por ciento de los internos y mostraron una suba del 7,2 por ciento, con la particularidad de que siete de cada diez se encuentran sin una sentencia firme. Finalmente, la población extranjera sumó 1.962 internos, lo que equivale al 15,9 por ciento de los alojados en el SPF y consolida un crecimiento del 1 por ciento durante la primera mitad de 2026.