Polémica en Santa Fe: advierten que más de 100 radares operan sin autorización y las multas podrían ser inválidas

La validez de miles de fotomultas en la provincia de Santa Fe quedó bajo el ojo de la tormenta. La diputada provincial Silvia Malfesi presentó un pedido de informe para que el gobierno de Maximiliano Pullaro brinde precisiones urgentes sobre el estado legal de los radares instalados en las rutas nacionales que cruzan el territorio provincial. La medida surge tras revelarse que más de un centenar de estos dispositivos estarían operando de manera ilegal, al no contar con las autorizaciones correspondientes.

La iniciativa legislativa se originó a partir de un relevamiento de Vialidad Nacional, organismo que detectó la presencia de más de 100 cinemómetros activos en corredores de jurisdicción nacional dentro de territorio santafesino que no poseen los permisos obligatorios para funcionar. "Nos enteramos que Vialidad Nacional detectó más de 100 radares ubicados en las rutas que pasan por la provincia de Santa Fe, pero que son de jurisdicción del Estado Nacional", afirmó Malfesi en declaraciones a la emisora EME.

En medio de la crítica situación de la red vial nacional alcanzó un punto de no retorno ante la falta de inversión por parte del gobierno de Javier Milei, la diputada Malfesi aclaró que el pedido no busca desmantelar los controles de tránsito ni fomentar el exceso de velocidad en las rutas, sino garantizar la transparencia del sistema. "No estamos en contra del control de la velocidad, nos parece una buena herramienta preventiva de accidentes, pero siempre que esté todo en regla", enfatizó la diputada.

Con esta presentación, el Poder Legislativo provincial busca que el Ejecutivo santafesino aclare qué municipios o comunas están utilizando estos dispositivos sin la debida autorización, identifique cuáles son los radares en infracción y determine el destino de los fondos recaudados por multas que carecen de sustento legal.

En ese sentido, consideró que, si se comprueba la falta de habilitación, los ciudadanos cuentan con distintas vías para reclamar. Entre ellas, mencionó la posibilidad de solicitar la revocación administrativa de la multa y, en caso de ser necesario, iniciar acciones judiciales.

Para quienes ya abonaron una infracción, señaló que pueden pedir el reintegro del dinero ante el organismo que emitió la sanción. En tanto, recomendó a quienes aún no pagaron presentar un descargo para cuestionar la validez de la multa si el radar no contaba con la habilitación correspondiente.

Los accidentes viales en la Ruta Nacional 33 aumentaron 50% en un año: "Totalmente detonada"

Un informe elaborado por la ONG Construir Hacer elevó la preocupación por estado crítico de la Ruta Nacional 33, que une Rosario con Bahía Blanca: según el relevamiento correspondiente al segundo trimestre de 2026, los siniestros viales aumentaron casi un 50% respecto del mismo período del año pasado, un dato que enciende las alarmas sobre uno de los principales corredores productivos del país.

Sin respuestas del gobierno de Milei, el deterioro del pavimento, la falta de señalización adecuada y la presencia de baches profundos generan condiciones propicias para accidentes de tránsito, poniendo en riesgo la vida de conductores, pasajeros y peatones en gran parte de las arterias viales del país. En el caso de Santa Fe, el nulo mantenimiento de las rutas nacionales Nº 11, 33 y 34 marcan una tríada fatal caracterizada por la peligrosidad.

El expresidente de la organización civil Enzo Navarro explicó que "durante este segundo trimestre de este año se registraron 50 siniestros, mientras que en el mismo período de 2025 fueron 31. Si lo comparamos con el primer trimestre de 2026, cuando habían sido 27, el incremento es bastante considerable". Además, remarcó que abril, mayo y junio coinciden con la época de cosecha, cuando aumenta significativamente la circulación de camiones y vehículos de gran porte.

En diálogo con Cadena 3, el dirigente detalló que el monitoreo divide el corredor entre Pérez y General Villegas en distintos subtramos para identificar las zonas más críticas. En ese sentido, indicó que "los sectores entre Firmat y Venado Tuerto, y entre Rufino y General Villegas, fueron los que registraron la mayor cantidad de siniestros durante este segundo trimestre". Sobre este último tramo fue contundente: "La ruta está totalmente detonada, parece que hubiera habido una guerra". Navarro recordó que el deterioro también afecta otros sectores, como Pérez-Casilda, Casilda-Firmat y Venado Tuerto-Rufino, aunque destacó que los dos primeros mencionados concentran actualmente la mayor siniestralidad.

Para Navarro, el crecimiento de los accidentes responde a una combinación de factores. "Uno es el estado de la traza asfáltica, con deformaciones, banquinas descalzadas, poca señalización y escasa iluminación, especialmente en los cruces de rutas nacionales. Por otro lado, también existe imprudencia humana: se conduce tomando mate, usando el celular, bajo los efectos del alcohol o de sustancias, y además circulan vehículos que no están en condiciones", señaló.