La corrección se suma a los aumentos generales del 1,5% que ya se habían aplicado tanto en junio.

En el marco de un ajuste tarifario que no da respiro a los bolsillos, el gobierno de Javier Milei oficializó una medida que expone, una vez más, la improvisación en el manejo de los cuadros de servicios públicos. A través de la Resolución 233/2026, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) dispuso una rectificación en los valores de las facturas de la empresa Edenor. El motivo alegado por el Gobierno es un supuesto "error material" en los cálculos previos, un descuido técnico que impactará contra los usuarios.

Según los considerandos de la normativa, la falla se originó en la Resolución 26/2026 de finales de mayo, donde se omitió aplicar los valores plenos a los usuarios de la categoría "General". En su lugar, el organismo regulador admite que "se consideraron en el cálculo de los valores tarifarios de la categoría General los precios estacionales de energía y potencia con subsidio, en vez de los correspondientes a esa categoría". Esta confesión de ineficacia administrativa tiene un costo directo para comercios, industrias, empresas y otras actividades económicas, que ahora deberán afrontar subas que superan largamente el 40% en algunos segmentos.

Impacto en el sector comercial y profesional

La medida afecta específicamente al sistema de medición autoadministrada de los usuarios no residenciales. Al calificar el hecho como un error de hecho o aritmético, el Gobierno se amparó en el Reglamento de Procedimientos Administrativos para evitar una discusión más profunda sobre el impacto social de este "tarifazo por omisión". La rectificación establece saltos bruscos en el costo por unidad de energía (kWh) que los usuarios deberán pagar para subsanar un error técnico en el cálculo de los valores de las tarifas de luz que rigen desde el pasado 1 de junio pasado.

Los nuevos valores para la Tarifa General se desglosan de la siguiente manera:

Segmento G1 : el valor se eleva de $176,194 a $252,091 por kWh.

: el valor se eleva de $176,194 a $252,091 por kWh. Segmento G2 : pasa de $193,444 a $269,343 por kWh.

: pasa de $193,444 a $269,343 por kWh. Segmento G3 : el precio sube de $182,648 a $258,544 por kWh.

: el precio sube de $182,648 a $258,544 por kWh. Segmento G4: se incrementa de $180,029 a $255,926 por kWh.

Esta corrección se suma a los aumentos generales del 1,5% que ya se habían aplicado tanto en junio como en el presente mes de julio para toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Mientras el Ministerio de Economía intenta mostrar un sendero de desaceleración inflacionaria, la realidad regulatoria muestra una gestión de "ensayo y error" donde las partidas presupuestarias se cierran a fuerza de resoluciones que castigan el consumo.

Para intentar paliar el descontento, el Ejecutivo aumentó ligeramente las bonificaciones para los usuarios residenciales de menores recursos dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), fijando un descuento del 16,59% en julio frente al 11,97% de junio. Sin embargo, para el sector productivo y comercial que abarca la categoría General, no hay bonificación que alcance para cubrir un error de cálculo que eleva sus costos fijos de manera abrupta.