Ver Argentina vs. Egipto en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Lionel Messi enfrenta a Mohamed Salah.

La Selección Argentina enfrenta este martes a las 13 horas a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Mercedez Benz Stadium de Atlanta y se presenta en la previa como un duelo que intentará no subestimar, después de lo que fue la sufrida clasificación frente a Cabo Verde el último viernes, en donde los dirigidos por Lionel Scaloni debieron ir a alargue y aguantar hasta el final ante la revelación del torneo, que ya le había sacado un empate a España y Uruguay en su primera participación mundialista.

Del otro lado llega un también desgastado Egipto, que tuvo que jugar tiempo suplementario y consiguió eliminar por penales a Australia. Una clasificación histórica para este equipo africano, que hasta antes de esta Copa del Mundo no había logrado ninguna victoria (dos derrotas y cinco empates), pero todo cambió en esta edición, donde obtuvo su primer triunfo ante Nueva Zelanda (3 a 1), y después su primer clasificación mediante eliminación directa contra los "Socceros".

Por dónde ver Argentina contra Egipto

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre la Selección Argentina y Egipto será transmitido por Telefe, TyC Sports, TV Pública, Disney + (pack premium) DSports, DGO, Flow y Paramount +.

Cómo jugará Argentina frente a Egipto

En cuanto a las dudas que tiene el equipo de Lionel Scaloni, una de las dudas pasa por si el entrenador volverá a confiar a Nicolás Taglaifico, que no empezó jugando el campeonato y en su lugar estuvo Facundo Medina. Sin embargo, ex jugador de Olympique Marsella terminó acalambrado y dependerá de su condición física si seguirá conservando la titularidad o el nacido en Rafael Calzada podrá volver a estar en el once inicial.

Mac Allister bajo la mira.

Por su parte, el mediocampo presenta varias incógnitas frente a un rendimiento que fue muy bajo en línea generales de todos los volantes ante Cabo Verde. Y quien podría tener la oportunidade de ir desde el arranque es Leandro Paredes, aunque faltaría saber si será por Alexis Mac Allister (el más bajo de los tres mediocampistas) u otro. ¿Y arriba? La pregunta es si sostiene a Lautaro Martínez o si le da una chance a Julián Álvarez, que llegó tocado al Mundial y hasta ahora tuvo un nivel muy por debajo de lo que puede dar.