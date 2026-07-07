Suiza vs. Colombia: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de octavos de final del Mundial 2026 según la IA

Suiza vs. Colombia: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de los octavos de final del Mundial 2026, según la IA

Las Selecciones de Colombia y Suiza se enfrentarán este martes 7 de julio a las 17 hs (horario argentino) en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá, por los octavos de final del Mundial. Los dos equipos buscarán posicionarse entre los mejores del planeta y avanzar para enfrentarse en la próxima fase al ganador de Argentina vs. Egipto.

Suiza vs. Colombia: quién gana el partido del Mundial, las predicciones según la IA

Tras analizar el desempeño y la actualidad de ambos equipos, la IA sostuvo que la Selección de Colombia es la favorita para quedarse con el triunfo y avanzar a los cuartos de final. Los modelos probabilísticos otorgan al equipo dirigido por Néstor Lorenzo un 39% de posibilidades de victoria en los 90 minutos, frente a un 34% a favor de Suiza y un 27% de probabilidad de empate.

Las predicciones anticiparon un encuentro sumamente equilibrado y cerrado en lo táctico, característico de las instancias de eliminación directa. La inteligencia artificial estimó una victoria de Colombia por 1 a 0, un resultado que cuenta con el mayor respaldo de los modelos matemáticos y de apuestas. Sin embargo, también se contempló la posibilidad de un empate 1-1, lo que derivaría en una resolución mediante el tiempo suplementario o los tiros desde el punto del penal.

La Selección de Colombia será la ganadora del partido, de acuerdo a la IA

Colombia llega en calidad de invicto en este certamen, tras haber liderado su grupo por encima de potencias como Portugal gracias a un esquema equilibrado (4-2-3-1). Su principal fortaleza reside en la solidez defensiva y la velocidad en las transiciones.

No obstante, el plantel sufrió una baja de peso por la lesión del delantero Jhon Córdoba, quien se perderá el resto de la competencia por un desgarro en el aductor. A nivel individual, el peso ofensivo recaerá sobre las espaldas de Luis Díaz y la conducción de James Rodríguez, acompañados por el desequilibrio de Jhon Arias.

Por el lado de Suiza, el director técnico Murat Yakin ha estructurado un equipo pragmático y de alta eficiencia ofensiva, que logró crecer, a pesar del inicio irregular. Los suizos acumulan rendimientos destacados en el torneo, apuntalados en la firmeza del arquero Gregor Kobel y la jerarquía táctica de Granit Xhaka en la mitad de la cancha. En el frente de ataque, el delantero Breel Embolo representa la principal referencia de peligro, secundado por la velocidad externa de Dan Ndoye.

¿Cómo son los antecedentes entre Colombia y Suiza?

El historial general registra cuatro enfrentamientos oficiales entre ambas selecciones con una leve ventaja para el cuadro sudamericano, que cosechó dos triunfos, un empate y una derrota. El único registro previo dentro del marco de una Copa del Mundo de la FIFA también favorece a los Cafeteros, quienes se impusieron por 2 a 0, pero fue durante la fase de grupos de la edición de Estados Unidos 1994.