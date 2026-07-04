Colombia domina el juego en el Mundial, pero no consigue convertir las ocasiones en goles

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Colombia vs Ghana - Estadio Kansas City, Kansas City, Misuri, EEUU - 3 de julio de 2026. El colombiano Jhon Arias celebra el gol de su equipo

El camino de Colombia hacia los octavos de final del Mundial se ha construido sobre el control y un flujo constante de ocasiones ‌de gol, pero su incapacidad ‌para transformar las oportunidades en tantos sigue siendo una preocupación antes de la siguiente fase eliminatoria.

El gol de Jhon Arias en el minuto 14, en la victoria por 1-0 sobre Ghana el viernes, bastó para que la Selección Colombia se clasificara para enfrentarse a Suiza el martes en Vancouver, pero el margen del triunfo apenas reflejó el desarrollo del juego.

Colombia amenazó repetidamente y obligó al arquero ghanés Lawrence ​Ati-Zigi a realizar una ⁠serie de buenas paradas. Luis Díaz tuvo un gol anulado por fuera ‌de juego en el segundo tiempo y, poco después, desperdició una ⁠ocasión clara desde corta distancia.

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"Controlaron mucho mejor el ⁠partido. (...) En términos generales, creo que ganó el mejor equipo", dijo el seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz.

Sin embargo, las ocasiones falladas fueron una historia conocida para Colombia.

Después ⁠de abrir su campaña con una victoria por 3-1 sobre Uzbekistán, el ​equipo ha generado ocasiones de forma constante sin aprovecharlas plenamente.

Registró ‌20 remates, nueve a puerta, en ‌la victoria por 1-0 sobre República Democrática del Congo. Ante Portugal, Colombia produjo ⁠24 remates y seis disparos a puerta, pero no pasó del empate 0-0.

La tendencia continuó ante Ghana, con 20 remates y ocho intentos a puerta, mientras limitó a su rival a ocho disparos, ninguno de ellos entre los tres palos.

"Después ​de generar ‌varias ocasiones y no convertir, me gustó cómo defendimos", dijo el técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, a los periodistas después del partido. "Valoro el hecho de no haber sufrido llegadas claras del rival".

Díaz, que marcó ante Uzbekistán y es el jugador ofensivo más peligroso del equipo, reconoció que ⁠anotar habría impulsado su confianza contra Ghana. También tuvo un gol anulado por fuera de juego ante República Democrática del Congo.

"Creo que está faltando capaz esa tranquilidad. Viene todo como que en conjunto. No he tenido ahí ocasiones para concretar, me anulan goles", dijo Díaz a la prensa tras recibir el premio a mejor jugador del partido.

"Yo sé que esperan goles, esperan asistencias. Estoy dando el todo para conseguirlo y estoy trabajando ‌también para el equipo", agregó Díaz.

El delantero participó directamente en más de 40 goles con el Bayern de Múnich la temporada pasada, y Colombia necesitará ese nivel de productividad para superar a Suiza.

Lo mismo vale para Luis Suárez, quien reemplazó pronto a Jhon Córdoba ante Ghana después de que el atacante sufriera una lesión. Suárez, titular ‌en los dos primeros partidos antes de ceder su lugar a Córdoba, podría ser crucial para las aspiraciones del equipo de llegar lejos.

Colombia puede encontrar tranquilidad en su solidez defensiva ‌y en su ⁠capacidad para crear ocasiones de manera constante. Pero Queiroz, el seleccionador de Ghana, señaló antes del partido que las rondas eliminatorias del ​Mundial no dejan margen de error.

Los sudamericanos harían bien en hacer caso a la advertencia del entrenador de 73 años, que dirigió a Colombia entre 2019 y 2020.

Con información de Reuters