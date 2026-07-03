Dimite el primer ministro de Moldavia, Alexandru Munteanu

FOTO DE ARCHIVO: Alexandru Munteanu presta juramento como nuevo primer ministro de Moldavia en Chisinau, Moldavia

​El primer ministro de Moldavia, Alexandru Munteanu, anunció el viernes que dimitía, en ‌un comunicado sorpresa que ‌también conlleva la dimisión del Gobierno.

Munteanu, que ocupaba el cargo de primer ministro desde noviembre de 2025, no dio una explicación completa de su decisión.

"Hoy llega a su fin mi mandato como primer ministro", dijo en ​una publicación en ⁠la red social X. "En el momento en ‌que me di cuenta de que ⁠ya no podía desempeñar ⁠mi mandato de acuerdo con mis principios y convicciones, decidí dimitir".

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Esta decisión supone un reto para ⁠la presidenta Maia Sandu y su partido ​proeuropeo en el poder, el ‌Partido de Acción y ‌Solidaridad (PAS), que se encuentra ahora en su ⁠segundo mandato consecutivo.

De acuerdo con el procedimiento parlamentario de Moldavia, Sandu mantendrá consultas con los grupos parlamentarios y, a continuación, nominará a un ​candidato ‌a primer ministro.

Munteanu, de 62 años, fue nombrado tras las elecciones parlamentarias de septiembre de 2025, en las que el PAS derrotó de forma contundente a ⁠un rival de tendencia prorrusa y obtuvo un nuevo mandato para impulsar el proceso de adhesión de Moldavia a la Unión Europea.

Antes, trabajó fuera de Moldavia durante unos 20 años, entre otros lugares, para el Banco Mundial.

"Seguiré sirviendo a mi ‌país desde cualquier cargo que ocupe", dijo.

Moldavia, situada entre Ucrania y Rumanía —país miembro de la UE—, es candidata a la adhesión a la Unión Europea. Cuenta con una mayoría de habla ‌rumana y una importante minoría de habla rusa, y el poder político ha oscilado durante décadas entre ‌los partidos ⁠que apoyan unos lazos más estrechos con Europa y aquellos que buscan ​mejores relaciones con Moscú.

Con información de Reuters