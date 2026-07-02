España integra a 600.000 migrantes en la economía formal en el proceso de regularización

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas hacen cola para recibir documentación mientras se prepara el inicio del proceso de regularización masiva de inmigrantes en España, en Hospitalet de Llobregat, cerca de Barcelona, ​​España

​Unos 609.737 de los 1,17 millones de migrantes en España que solicitaron la ‌regularización en la reciente ‌campaña de amnistía han obtenido permisos de trabajo temporales, según informaron este jueves fuentes del Gobierno, lo que les permite empezar a trabajar en la economía formal mientras se tramitan sus solicitudes.

La campaña, que concede un ​permiso de residencia ⁠renovable de un año a los migrantes ‌indocumentados que hayan vivido en España ⁠durante al menos cinco ⁠meses antes de que finalice 2025 y no tengan antecedentes penales, estuvo abierta a la presentación ⁠de solicitudes del 16 de abril ​al 30 de junio.

Entre los detalles ‌adicionales facilitados este jueves ‌por la secretaria de Estado de Migraciones, ⁠Pilar Cancela, y el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, se incluyen los siguientes:

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

• El número total de solicitudes ​duplicó con ‌creces la estimación inicial del Gobierno, que era de 500.000, y la mayoría procedía de países latinoamericanos.

• A los solicitantes se les concede un permiso ⁠de trabajo temporal mientras se tramitan sus solicitudes.

• De las 609.737 personas a las que se les ha concedido un permiso de trabajo temporal hasta la fecha, unas 160.000 habían conseguido un empleo formal a 30 de junio, según indicaron ‌los responsables.

• Hasta la fecha, se ha concedido un permiso de residencia de un año a 11.000 personas.

• El Gobierno está colaborando con empresas de los sectores de la construcción, el ‌turismo, el transporte y los cuidados para ayudar a los migrantes a encontrar empleo.

• Alrededor del 81% ‌de los ⁠migrantes indocumentados que solicitaron la regularización tienen menos de 45 años, y ​el 57% de los solicitantes son hombres.

Con información de Reuters