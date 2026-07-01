Quién es el hincha "estatua" de Congo que no se mueve en el Mundial 2026: qué significado tiene

Michel Kuka Mboladinga.

El Mundial 2026 no solo deja goles, batacazos y figuras dentro de la cancha. Como ocurre en cada Copa del Mundo, las tribunas también regalan historias que captan la atención de millones de personas. En esta edición, una de las imágenes más comentadas en redes sociales tiene como protagonista a un hincha de República Democrática del Congo que alienta de una manera tan singular como simbólica.

Mientras el resto de los fanáticos canta, salta y agita banderas, Michel Kuka Mboladinga permanece completamente inmóvil, con un brazo levantado durante gran parte de los encuentros de su selección. Su actitud despertó la curiosidad de miles de usuarios, pero detrás de esa aparente quietud existe una historia ligada a la memoria, la política y la identidad nacional de su país.

Quién es Michel Kuka Mboladinga, el hincha "estatua" de Congo que no se mueve en el Mundial 2026

Michel Kuka Mboladinga, de 50 años, comenzó a ganar notoriedad internacional durante la Copa Africana de Naciones 2025, cuando apareció en las tribunas vestido con trajes de colores intensos, zapatos elegantes y una llamativa estética que contrastaba con la pasión del resto de los simpatizantes.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue su manera de alentar: permanecía inmóvil, con un brazo levantado, sin emitir gestos ni cantar durante los partidos. Su imagen rápidamente se viralizó y volvió a repetirse en el Mundial 2026, donde llegó a tiempo para acompañar a República Democrática del Congo luego de perderse el debut de su selección debido al brote de ébola que afectó a su país.

Por qué permanece inmóvil y qué representa su gesto

Lejos de tratarse de una excentricidad, el ritual de Kuka Mboladinga tiene un profundo significado histórico. Según explicó en una entrevista con The Wall Street Journal, su postura busca rendir homenaje a Patrice Lumumba, líder independentista y primer ministro de la República Democrática del Congo tras la independencia del dominio belga. "Así como Lumumba sacrificó su vida por nuestro país, la mía es un pequeño precio a pagar por lo mucho que me importa este equipo", afirmó.

Lumumba fue una de las figuras más importantes del proceso anticolonial africano. Luego de asumir como primer ministro en 1960, fue derrocado y ejecutado por un pelotón bajo mando belga en 1961. Décadas más tarde, en 1996, fue declarado héroe nacional.

La pose de Mboladinga replica una de las estatuas dedicadas a Lumumba en Kinshasa, la capital congoleña, convirtiendo cada partido en un acto de memoria y reivindicación histórica. El propio hincha explicó el sentido de su decisión: "Me quedo inmóvil porque creo que eso le da fortaleza emocional al equipo. Es reconfortante que el público conecte tan fuertemente con nuestro héroe de la independencia, Lumumba".

Michel Kuka Mboladinga.

De fanático anónimo a símbolo nacional del Congo

Con el paso del tiempo, Michel Kuka Mboladinga dejó de ser simplemente un espectador para transformarse en un emblema del deporte congoleño. El presidente de la Federación Congoleña de Fútbol, Véron Mosengo-Omba, lo definió como "un símbolo nacional de resiliencia y orgullo", al considerar que representa los valores con los que el seleccionado busca identificarse dentro y fuera de la cancha.

Su creciente popularidad también despertó el interés de empresas locales, que lo contrataron como imagen de distintas campañas publicitarias. Además, firmó acuerdos para desempeñarse como animador oficial del club AS Vita, uno de los más importantes del fútbol congoleño. Durante el Mundial 2026 también fue visto recorriendo distintas ciudades de Estados Unidos con su característica vestimenta e incluso mantuvo un encuentro con el alcalde de Atlanta, Andre Dickens.