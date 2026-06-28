Cuánto dinero gana el campeón del Mundial 2026: los premios económicos de la Copa del Mundo

Copa del Mundo de la FIFA. (Crédito de foto: Reuters)

La Copa del Mundo de la FIFA no solo representa la máxima gloria deportiva en el planeta, sino también un extraordinario incentivo financiero para las federaciones participantes de cada rincón del globo. Con la histórica expansión del torneo a 48 seleccionados nacionales, el certamen macro que organizarán de forma conjunta Estados Unidos, México y Canadá marca un hito sin precedentes. A medida que la expectativa crece globalmente entre los aficionados, los ojos del mundo futbolístico se posan de manera directa en el espectacular e inédito despliegue económico que la entidad madre ha dispuesto para esta edición, donde las recompensas monetarias alcanzarán niveles financieros jamás vistos en la historia del fútbol.

Un premio histórico para el nuevo campeón mundial

Para esta renovada y competitiva edición 2026 del gran torneo, la FIFA ha confirmado que el seleccionado que logre consagrarse campeón recibirá la suculenta cifra de 50 millones de dólares. Este imponente monto forma parte de una bolsa total récord de 727 millones de dólares que estará en juego a lo largo de la competencia, de los cuales 665 millones corresponden a los premios otorgados por el rendimiento deportivo en la cancha.

Al comparar este beneficio con la edición anterior, se evidencia un incremento notable en las arcas: la Selección Argentina, comandada por Lionel Messi en Qatar 2022, percibió 42 millones de dólares al alzar el ansiado trofeo. Esto significa que la cifra aumentó para este año 2026 en ocho millones de dólares respecto a lo que embolsó la Albiceleste en tierras qataríes. Esto consolida la recompensa económica como la más alta de todos los tiempos.

Argentina se llevó el primer premio en Qatar 2022. (Crédito de foto: Conmebol)

Premios para todos los participantes del Mundial

El generoso reparto financiero dispuesto por el organismo internacional no se limita únicamente a quien levante la preciada Copa del Mundo, sino que abarca a todas las escalas de la competencia. El subcampeón se adjudicará un total de 33 millones de dólares, mientras que el tercer puesto se quedará con 29 millones y el cuarto lugar obtendrá 27 millones de dólares.

Asimismo, los combinados que finalicen entre el quinto y el octavo puesto embolsarán 19 millones, del noveno al decimosexto lugar se llevarán 15 millones, del decimoséptimo al trigésimo segundo recibirán 11 millones, y quienes queden eliminados del puesto 33 al 48 percibirán 9 millones de dólares. Como base absoluta inicial, cada una de las 48 selecciones clasificadas contará además con un monto fijo de 1.5 millones de dólares destinados exclusivamente a cubrir los gastos de preparación previos.