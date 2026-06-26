¿Como o Real Madrid? Se definió el futuro de Nico Paz después del Mundial con la Selección Argentina

Se definió el futuro de Nico Paz después del Mundial con la Selección Argentina

En vísperas de un nuevo partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026 después de los triunfos contra Argelia y Austria, respectivamente, Nico Paz volvió a ser noticia. El joven nacido en España que hasta el jueves 25 de junio era nuevo refuerzo del Real Madrid de José Mourinho, finalmente tendrá otro destino luego de la Copa del Mundo. Este viernes se conocieron más detalles al respecto, como también su deseo de seguir jugando en la Serie A de Italia.

El hijo de Pablo Paz finalmente continuará su carrera en el Como, equipo del Calcio con el que clasificó a la UEFA Champions League de la temporada venidera. De la mano de Césc Fábregas, el crack de 21 años se convirtió en una figura del equipo y eso lo llevó también a ganarse un lugar entre los 26 elegidos por Lionel Scaloni. Ahora, la joya de la "Albiceleste" seguirá en el fútbol italiano y descartó por completo al "Merengue".

Se definió el futuro de Nico Paz después del Mundial 2026 con la Selección Argentina

"Como acuerda un trato con el Real Madrid para comprar a Nico Paz en un traspaso permanente. Acuerdo alcanzado ya que Como recomprará a Nico Paz del Real Madrid que conservará la opción de recompra", escribió el periodista Fabrizio Romano confirmando que el joven se quedará en Italia. A su vez, añadió que era su deseo continuar en el club de la Serie A y lo cumplirá. Cabe destacar que el club español le dio al italiano la oportunidad de comprar al joven y estos últimos no la dejaron pasar.

Fabrizio Romano confirmó el futuro de Nico Paz

Los números de Nico Paz en su carrera

Clubes : Real Madrid de España y Como de Italia.

: Real Madrid de España y Como de Italia. Partidos jugados : 83 (+10 con la Selección Argentina)

: 83 (+10 con la Selección Argentina) Goles : 20 (+1).

: 20 (+1). Asistencias : 17 (+1).

: 17 (+1). Títulos: Supercopa de España 2024, LaLiga 2024 y UEFA Champions League 2024.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina por el Mundial 2026: hora, TV y cómo ver online el partido ante Jordania

El duelo entre la "Albiceleste" y Jordania tendrá lugar el próximo sábado 27 de junio en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos, desde las 23 horas de nuestro país. La transmisión del tercer duelo de la fase de grupos de la "Albiceleste" estará a cargo de DSports, Paramount+, Disney+, TV Pública, TyC Sports y Telefe, mientras que el arbitraje se confirmará con el correr de los días. A la misma hora se verán las caras Argelia y Austria en el Arrowhead Stadium de Kansas donde los de Lionel Scaloni golearon 3 a 0 a los argelinos.

Más allá de lo que suceda en este compromiso, el combinado nacional ya tiene su lugar asegurado como líder del Grupo J y está en 16avos de final donde espera rival. Se volverá a presentar el viernes 3 de julio desde las 19 horas de nuestro país en el Hard Rock Stadium de Miami contra España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita. El contrincante se confirmará el próximo viernes 26 cuando se defina el Grupo H entre los cuatro equipos mencionados, de los cuales todavía ninguno clasificó a la siguiente fase.