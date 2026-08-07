Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 7 de agosto
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 12 minutos
Soñaste con el 32, ¿eh? Cuando gana todo el mundo, la banca pone el freno de mano
El tope de banca
¿Andás con un pálpito? Jugale al 32, el dinero, pero ojo: cuando un número se vuelve muy popular, las loterías aplican el famoso tope de banca.
Esto significa que si demasiada gente acertó al mismo tiempo, la banca paga un porcentaje menor. O sea: ganar, ganaste, pero la plata rinde menos. ¡Crucemos los dedos para que la suerte te acompañe y el sorteo no se llene de apostadores que cobren todos!
Hace 28 minutos
Si soñaste con plata, ojo: el 32 puede pagar menos y te contamos por qué
El tope de banca
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que cuando sale un número muy popular, como el 32, el dinero, las loterías aplican el tope de banca y pagan un porcentaje menor porque demasiada gente acertó al mismo tiempo. O sea: si todos juegan lo mismo, la banca se cuida y el premio se reparte más flaco. ¡Igual, no te desanimes: a veces la suerte aparece por donde menos se espera!
Hace 1 hora
La Redoblona: el doble pálpito que multiplica la suerte si la pegás
🔄 La Redoblona
¿Andás buscando un pálpito que rinda el doble? La Redoblona es una apuesta que combina dos números en dos ubicaciones distintas. Si salen ambos, el premio se multiplica. ¡A cruzar los dedos y jugale con fe para el sorteo de este viernes!
Hace 1 hora
¿Te falta un pálpito para la tarde? La Vespertina sale a las 18 y puede ser tu gran momento
⏰ Sorteo Vespertina
¿Andás buscando un pálpito para hoy? Te contamos que a la tarde, a las 18:00 hs, tenemos el sorteo de la Vespertina. Así que preparate, elegí tus números y jugale con fe, porque la suerte no avisa. ¡Este viernes 7 de agosto puede ser inolvidable!
Hace 2 horas
¡Se armó la timba en Montevideo! El 9801 a la cabeza en la Matutina
¡Atención a la timba! En el turno Matutina de la lotería de Montevideo, el número a la cabeza fue el 9801. Acá te dejamos la pizarra completa para que vayas chequeando tu jugada:
- 9801
- 2302
- 6155
- 7839
- 7165
- 5790
- 2248
- 6407
- 6056
- 9560
- 0091
- 5326
- 8788
- 5494
- 9361
- 9813
- 0180
- 3184
- 5270
- 2458
Hace 2 horas
¡El 5100 se llevó la cabeza en Entre Ríos! La Matutina dejó una pizarra que promete
¡Atención a la timba! En el turno Matutina de la Entre Ríos, salió el 5100 a la cabeza. La pizarra quedó así:
La pizarra completa
- 5100
- 7802
- 9395
- 9724
- 6723
- 5714
- 2354
- 4565
- 5682
- 0470
- 3845
- 5788
- 5422
- 9675
- 1218
- 3678
- 4554
- 0064
- 0185
- 7605
Hace 2 horas
¡El 1576 salió a la cabeza en la Matutina de Córdoba y la timba estalló!
Sorteo de la Cordoba: ¡Atención a la timba! En el turno Matutina, el número a la cabeza fue el 1576.
La Pizarra Completa
- 1576
- 2367
- 3104
- 3011
- 4154
- 1346
- 7763
- 9770
- 1793
- 3351
- 5783
- 4309
- 7306
- 4307
- 6835
- 7053
- 0685
- 9625
- 2883
- 7349
Así quedó la pizarra completa de la Matutina cordobesa.
Hace 2 horas
¡Se prendió fuego Santa Fe! El 6414 arrasó en la Matutina y la timba explotó
¡Atención a la timba! En el turno Matutina de la lotería de Santa Fe, el número a la cabeza fue el 6414.
La Pizarra Completa
- 6414
- 4730
- 7003
- 7361
- 0481
- 9675
- 9800
- 7400
- 5055
- 7895
- 4980
- 0670
- 9132
- 8425
- 5222
- 0778
- 1922
- 8059
- 7319
- 9712
Hace 3 horas
¡El 6295 se quedó con la Matutina de la Provincia! Mirá la pizarra completa
Sorteo de la Provincia
¡Atención a la timba! En el turno Matutina, el número a la cabeza fue el 6295.
La Pizarra Completa
- 6295
- 6921
- 2939
- 1892
- 1981
- 2710
- 8952
- 4437
- 5921
- 0472
- 9312
- 6402
- 3112
- 5015
- 7732
- 8230
- 6749
- 9497
- 1874
- 3165
Hace 3 horas
¡La Ciudad Matutina explotó: el 9906 se quedó con la cabeza!
¡Atención a la timba! En el turno Matutina de la Lotería de Ciudad, salió el 9906 a la cabeza. La pizarra completa quedó así:
La Pizarra Completa
- 9906
- 2054
- 6901
- 7516
- 7792
- 5958
- 2459
- 6289
- 6014
- 9351
- 0391
- 5918
- 8412
- 5800
- 9956
- 9838
- 0472
- 3013
- 5640
- 2467
Así quedó la pizarra de la Matutina en Ciudad. ¡A seguirle el rastro a la timba!
Hace 3 horas
Viernes de pálpitos: el número que sale a la cabeza y se lleva todos los flashes
¿Qué significa salir "A la cabeza"?
Si estás con el pálpito a full, anotate: salir "a la cabeza" es llegar a la posición número 1 de la pizarra de 20 lugares. Ese número es el gran ganador del sorteo y el que define los pagos mayores.
Así que ya sabés, apostador: cuando un número te ronda la cabeza, no lo dejes pasar. Jugale al que va a la cabeza y cruzá los dedos para que la suerte te acompañe.
Hace 3 horas
¿Soñaste con el 32, el dinero? Cuidado: el tope de banca te puede pagar menos
El tope de banca
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que cuando sale un número muy popular, como el 32, el dinero, las loterías aplican el famoso tope de banca. ¿Qué significa? Simple: demasiada gente acertó al mismo tiempo y la banca paga un porcentaje menor.
Así que ya sabés, apostador: si tu pálpito es el 32, no te sorprendas si el premio viene achicado. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 4 horas
Jugale a la Redoblona: dos números, dos ubicaciones y un solo pálpito para ganar
¿Qué es una Redoblona?
Si estás con la Quiniela y te copa el misterio, prestá atención: la Redoblona es la apuesta más tradicional y combinada. Elegís dos números de dos cifras y apostás a que ambos van a salir en diferentes ubicaciones de la pizarra, por ejemplo, uno a la cabeza y otro a los 5. ¡Un pálpito doble para jugarle a la suerte con todo!
Hace 4 horas
La Vespertina asoma a las 18:00: ¿tenés un pálpito para este viernes?
⏰ Sorteo Vespertina
¿Andás buscando un pálpito para la tarde? Prestá atención porque a las 18:00 hs se corre el Sorteo Vespertina de la Quiniela. Este viernes, 7 de agosto, la suerte vuelve a jugar y los apostadores ya tienen la calculadora en la mano. ¡Jugale con fe y cruzá los dedos!
Hace 5 horas
¡Entre Rios tiene cabeza! El 9058 arrasó en la Primera de la quiniela
Sorteo de la Entre Rios
¡Atención a la timba! En el turno Primera, el número a la cabeza fue el 9058.
La Pizarra Completa:
- 9058
- 4092
- 7196
- 7708
- 2710
- 1247
- 2882
- 4519
- 9194
- 6516
- 2102
- 0308
- 1455
- 7209
- 2069
- 4356
- 1857
- 9171
- 7054
- 3616
Hace 5 horas
¡Se picó la timba en Córdoba! El 0119 salió a la cabeza en el turno Primera
Sorteo de la Córdoba
¡Atención a la timba! En el turno Primera de la lotería de Córdoba, salió el 0119 a la cabeza.
La pizarra completa
- 0119
- 0992
- 3459
- 6582
- 6363
- 3043
- 0021
- 7939
- 2444
- 5133
- 4681
- 3715
- 8267
- 2122
- 4774
- 3723
- 1357
- 5443
- 4450
- 1896
Hace 5 horas
¡El 6087 salió a la cabeza en Santa Fe! La Primera encendió la timba con una pizarra de infarto
Sorteo de Santa Fe: ¡Atención a la timba! Este mediodía, en el turno Primera, salió el 6087 a la cabeza y no hay quién pare la ola quinielera.
La Pizarra Completa
- 6087
- 2297
- 0845
- 5548
- 7059
- 8058
- 1734
- 7490
- 4536
- 9378
- 5263
- 7903
- 5567
- 1500
- 6064
- 5327
- 9802
- 0531
- 2887
- 4202
Así quedó la pizarra completa de la Primera en Santa Fe. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 5 horas
¡Orgullo provincial! El 0895 salió a la cabeza en el turno Primera de la Quiniela de Provincia
Sorteo de la Provincia
¡Atención a la timba! En el turno Primera, el número a la cabeza fue el 0895.
La Pizarra Completa
- 0895
- 8017
- 6097
- 3894
- 8182
- 1306
- 6481
- 0949
- 5274
- 2775
- 2625
- 9865
- 5404
- 7542
- 0982
- 6629
- 5070
- 5033
- 6631
- 4853
Hace 6 horas
¡El 9037 se llevó la cabeza en la Primera de Ciudad! La timba ya tiene dueño
Sorteo de la Ciudad: ¡Atención a la timba! En el turno Primera de la Ciudad, salió el 9037 a la cabeza. La suerte ya eligió y la pizarra quedó así:
La Pizarra Completa
- 9037
- 7007
- 1139
- 7027
- 0129
- 6602
- 0017
- 9411
- 6277
- 4890
- 7216
- 0233
- 3430
- 5939
- 9308
- 3683
- 8477
- 3513
- 8209
- 1557
Hace 6 horas
Buenos Aires no es todo: el pálpito federal de la Quiniela se juega en Santa Fe y Córdoba
El peso de las provincias
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que, si bien la Quiniela de la Ciudad y la Bonaerense son las más ruidosas, los sorteos de Santa Fe y Córdoba tienen una tradición enorme en el interior. Sus sorteos marcan el ritmo del día en muchísimas localidades federales. Así que este viernes, 7 de agosto, jugale al interior. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 6 horas
¿Por qué la quiniela sortea 20 números? La pizarra tiene un secreto que pocos apostadores conocen
¿Por qué se sortean 20 números?
Si alguna vez miraste la pizarra y te preguntaste por qué hay 20 lugares, acá va la data: no es casualidad. Esos números existen para permitir las apuestas múltiples, como la Redoblona, y también para los que juegan a que su número sale a los 5, a los 10 o a los 20.
Así que ya sabés: cuando el pálpito aparece, tenés más chances de acomodar tu jugada. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 8 horas
¿Soñaste con la quiniela? La Previa es el primer pálpito del día y se sortea a las 10:15
⏰ Sorteo La Previa
¿Andás buscando un pálpito para arrancar el día? Te contamos que La Previa es el primer sorteo de la quiniela y se juega de lunes a sábado a las 10:15. Este viernes 7 de agosto, la suerte madruga: ¡jugale sin vueltas a tu pálpito y cruzá los dedos!
Hace 8 horas
¡No son 20 al azar! El dato de la Quiniela que todo apostador necesita saber
¿Por qué se sortean 20 números?
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que la pizarra tiene 20 lugares por una razón bien clara: permitir las apuestas múltiples, como la Redoblona, y darle la chance a los que juegan a que su número sale a los 5, a los 10 o a los 20.
Así que ya sabés, apostador: la próxima vez que veas esos 20 números, no son al azar. Son tu boleto para más de una oportunidad. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 8 horas
¿La quiniela es solo ruido porteño? Santa Fe y Córdoba laten fuerte con su propio pálpito
El peso de las provincias
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que, aunque la Quiniela de la Ciudad y la Bonaerense son las más ruidosas, Santa Fe y Córdoba tienen una tradición enorme en el interior. Sus sorteos marcan el ritmo del día en muchísimas localidades federales, y los apostadores saben que ahí también se esconde la suerte. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 8 horas
🔥 ¡Pálpito de viernes! Si le pegás a las 3 cifras, cobrás 600 veces lo apostado
💰 ¿Cuánto pagan las 3 Cifras?
Si andás con un pálpito y querés saber cuánto puede rendirte la suerte, prestá atención: acertar las 3 cifras a la cabeza paga 600 veces lo apostado. O sea, si le ponés $100 a tu número soñado, te llevás $60.000 de una. ¡No está nada mal para un viernes!
Así que ya sabés, apostador: hacé la cuenta, jugale a tu número y cruzá los dedos. ¡La suerte puede estar de tu lado!
Hace 9 horas
El batacazo soñado: acertá las 4 cifras a la cabeza y cobrá 3.500 veces lo apostado
La magia de acertar las 4 cifras
¿Andás buscando un pálpito para esta noche? Para los apostadores, acertar las 4 cifras a la cabeza es el premio más difícil pero el más jugoso. ¿La condición? Tienen que ser exactas y en el orden correcto: si las pegás, te llevás 3.500 veces lo que apostaste. Nada mal para un billete de suerte.
Jugale con fe a ese número que te persigue, cruzá los dedos y esperá el sorteo de este viernes. ¡La magia de la Quiniela puede convertirse en un batacazo histórico!
Hace 9 horas
¡Mirá el cielo antes de jugar! Si hay tormenta, el 39 y el 09 se vuelven fija
Mirar el cielo antes de jugar
¿Andás buscando un pálpito? En el mundo quinielero hay una costumbre inquebrantable: los días de tormenta fuerte, la gente corre a jugarle al 39 (La Lluvia) o al 09 (El Arroyo). Y si el día arranca nublado, esos números son fija. ¡El cielo ya dio la señal para el próximo sorteo!
Hace 9 horas
Jugale a los 10: la jugada para los que quieren más chances sin esperar el primer puesto
📉 ¿Qué es apostar a los 10?
Si sos apostador y andás con un pálpito, esta modalidad te viene como anillo al dedo: apostar a los 10 significa que jugás a que tu número salga en cualquiera de las primeras 10 posiciones. Eso sí, el premio es menor: 70 dividido 10, pero tenés más chances de embocarle. Así que ya sabés, elegí tu número, jugale a los 10 y cruzá los dedos para este viernes. ¡Que la suerte te acompañe!
Hace 9 horas
¿Soñaste con pegarle a la Redoblona? El doble pálpito que multiplica los premios
🔄 La Redoblona
¿Andás buscando un pálpito fuerte para este viernes? Te contamos que la Redoblona es una apuesta combinada a dos números en dos ubicaciones distintas. Si salen los dos, ¡el premio se multiplica! Así que ya sabés: elegí bien tus números, cruzate los dedos y jugale a la suerte, apostador.
Hace 10 horas
¡Salir a la cabeza es ser el rey de la pizarra! Conocé el puesto que paga en grande
¿Qué significa salir "A la cabeza"?
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que salir a la cabeza es llegar a la posición número 1 de la pizarra de 20 lugares. Ese número se convierte en el gran ganador del sorteo y define los pagos mayores. ¡Así que ya sabés, apostador: jugale con fe a tu número soñado y cruzá los dedos para que se quede a la cabeza!
Hace 10 horas
¡No es magia! El motivo secreto por el que la Quiniela sortea 20 números
¿Por qué se sortean 20 números?
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que los 20 lugares de la pizarra no son casualidad: existen para permitir las apuestas múltiples, como la Redoblona, y para los que juegan a que su número sale a los 5, a los 10 o a los 20. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 10 horas
¿Soñaste con la plata? ¡Jugale a las 4 cifras y convertí $100 en $350.000!
💰 ¿Cuánto pagan las 4 Cifras?
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos: si acertás las 4 cifras a la cabeza, el premio mayor paga 3.500 veces lo apostado. O sea, $100 se convierten en $350.000. ¡Un golazo, apostador! Así que ya sabés: afilá el lápiz, elegí tu número y jugale con fe. ¡Que la suerte te sonría este viernes!
Hace 10 horas
¿Madrugás con la quiniela en la cabeza? La Previa te calma el pálpito antes de La Primera
¿Por qué se creó "La Previa"?
Si sos de los apostadores que arrancan el día con un boleto en la mano, esto es para vos: La Previa no existió siempre, eh. Es un invento moderno que se sumó a la grilla diaria como un aperitivo, a eso de las 10:15 / 10:30 hs, para calmar la ansiedad de los madrugadores antes del clásico sorteo de La Primera al mediodía. Así que ya sabés: jugale con fe, que la suerte también se despierta temprano.
Hace 11 horas
¿Soñás con ganar en grande? Las 3 cifras multiplican tu apuesta por 600
💰 ¿Cuánto pagan las 3 Cifras?
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que si acertás las 3 cifras a la cabeza, ganás 600 veces lo apostado. Por ejemplo, si jugaste $100, te convertís en $60.000. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 11 horas
¿Soñaste con 4 cifras? La Quiniela te las paga 3.500 veces
💰 ¿Cuánto pagan las 4 Cifras?
Si andás con un pálpito y querés saber cuánto puede engordar la billetera, tomá nota: el premio mayor es acertar las 4 cifras a la cabeza y pagá 3.500 veces lo apostado. O sea, si le ponés $100, te podés llevar $350.000 de una sola jugada.
Los apostadores ya están haciendo cuentas para el sorteo de este viernes, 7 de agosto. ¿Jugale al número que soñaste? Cruzá los dedos que la suerte puede ser tuya.
Hace 11 horas
¿Pálpito? La Quiniela Oficial nació en 1973 para que no tengas que jugar escondido en el barrio
El origen de la Quiniela Oficial
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que la Quiniela Oficial, tal como la conocemos, recién nació en 1973 para combatir el juego clandestino. Antes, las apuestas se tomaban escondidas en los barrios y los apostadores le jugaban a la suerte a escondidas. ¡Ahora es oficial y podés jugar sin perseguirte! A cruzar los dedos para el próximo sorteo.
Hace 11 horas
¿Ya almorzaste? Entonces llegó la hora de la Matutina y tu pálpito puede dar la vuelta
⏰ Sorteo Matutina
¿Tenés la panza llena y el corazón expectante? Perfecto, porque después del almuerzo, a las 15:00 hs, se juega la Matutina. Es el momento ideal para ir con el pálpito y jugarle a ese número que te ronda la cabeza. ¡Que la suerte te acompañe, apostador!
Hace 12 horas
¿Ya tenés el pálpito para la Vespertina? La suerte se juega a las 18:00
⏰ Sorteo Vespertina
Este viernes, 7 de agosto, la tarde promete emociones: a las 18:00 hs se corre el sorteo de la Vespertina. Si andás con un pálpito, no te lo guardes: jugale a ese número que se te aparece una y otra vez. ¡Cruzá los dedos y que la suerte te acompañe!
Hace 12 horas
¿Soñaste con San Cono? Jugale al 03, el número del santo de la timba
San Cono, el patrono de la timba
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que San Cono es el santo patrono de los quinieleros y que cada 3 de junio las agencias de todo el país colapsan de gente apostándole al 03. Sí, tal cual: en la tabla de los sueños, el 03 lo representa.
Así que ya sabés: si soñaste con él o simplemente querés un empujón de la suerte, jugale al 03. ¡Que San Cono te acompañe en el próximo sorteo!
Hace 12 horas
¿Pensás que son muchos? La razón oculta por la que la Quiniela sortea 20 números
¿Por qué se sortean 20 números?
¿Andás buscando un pálpito? Acá va el dato: los 20 números de la pizarra no están de adorno, sino que permiten apuestas múltiples como la Redoblona, y que juegues a que tu número sale a los 5, a los 10 o a los 20. ¡La suerte se estira, pero la emoción también! Jugale con fe al próximo sorteo.
Hace 12 horas
¿Madrugón y sin pálpito? Así nació 'La Previa' para calmar a los ansiosos de la Quiniela
¿Por qué se creó "La Previa"?
Si sos de los que se despiertan con un número dando vueltas en la cabeza y necesitás un pálpito ya, esta historia te va a encantar. La Previa es un invento moderno que se sumó a la grilla diaria para calmar la ansiedad de los apostadores madrugadores. Sale a media mañana, 10:15 / 10:30 hs, y funciona como un aperitivo antes del clásico sorteo de La Primera al mediodía. ¡Así que ya sabés: jugale a ese número que soñaste y a cruzar los dedos!
Hace 13 horas
¿Te despertás con el pálpito? La Previa nació para los ansiosos de la quiniela
¿Por qué se creó "La Previa"?
Si sos de esos apostadores que arrancan el día con la almohada marcada y un número dando vueltas en la cabeza, esto te interesa. La Previa llegó para calmar la ansiedad de los madrugadores: ese sorteo de media mañana, a las 10:15 / 10:30, es un invento moderno que se sumó a la grilla diaria como un aperitivo antes del clásico de La Primera al mediodía.
Así que ya sabés: si el sueño te dejó un número, jugale a la Previa y arrancá el viernes con la suerte de tu lado. ¡A cruzar los dedos!
Hace 13 horas
¡No va más! Los Niños Cantores dejaron de gritar la quiniela, pero la frase quedó para siempre
El fin de los Niños Cantores
¿Andás con ganas de un pálpito? Pará que te contamos una joyita: hubo un tiempo en que los números de la Lotería Nacional salían y los cantaban pibes a los gritos. Eran los famosos Niños Cantores, la voz de la suerte para todo el país.
Hoy las bolas las mueven bolilleros neumáticos automatizados, con escribanos controlando todo y sin tanto griterío. Pero la frase "cantá los números" quedó para siempre en el alma del jugador. Así que ya sabés: elegí tu número, jugale con fe y que la buena racha te acompañe este viernes.