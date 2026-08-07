Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 7 de agosto

El tope de banca

¿Andás con un pálpito? Jugale al 32, el dinero, pero ojo: cuando un número se vuelve muy popular, las loterías aplican el famoso tope de banca.

Esto significa que si demasiada gente acertó al mismo tiempo, la banca paga un porcentaje menor. O sea: ganar, ganaste, pero la plata rinde menos. ¡Crucemos los dedos para que la suerte te acompañe y el sorteo no se llene de apostadores que cobren todos!