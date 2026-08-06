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El dólar oficial cerró sin cambios y bajó el blue, mientras que subieron los financieros

Cobertura FINALIZADA - Actualizado hace 4 horas

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

El dólar oficial cerró sin cambios y bajó el blue, mientras que subieron los financieros

El panorama cambiario se mantiene bajo seguimiento constante, con el dólar oficial como referencia principal y los distintos dólares paralelos en el centro de la atención pública. En este sentido, la dinámica del mercado refleja la interacción entre las medidas oficiales y las expectativas de los agentes económicos, lo que genera un escenario de análisis permanente. Asimismo, la brecha cambiaria continúa siendo un indicador relevante para comprender el pulso de la economía.

Al mismo tiempo, los movimientos en el dólar blue, el contado con liquidación y el dólar MEP son observados minuto a minuto por inversores y operadores. Estos valores, aunque informales o alternativos, inciden en la percepción general sobre la estabilidad financiera y en las decisiones de cobertura. De este modo, el seguimiento de las distintas cotizaciones se convierte en una herramienta esencial para interpretar la coyuntura económica diaria. La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotizó la moneda estadounidense hoy.

Hace 5 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

En el mercado de contado con liqui, el dólar CCL se actualiza este jueves 6 de agosto con un precio de compra de $1571.8605 y un precio de venta de $1576.1625, lo que implica una variación de 0,30%.

Hace 6 horas

Con el modelo peruano como horizonte, el BCRA anticipa mayor apreciación del dólar

El Banco Central explicó este jueves la maniobra financiera que incrementó los depósitos en dólares del Tesoro nacional. Anticipó que seguirá la apreciación cambiaria como estrategia para bajar la inflación y advirtió que no habrá ayuda ni para reactivar la actividad interna ni para las familias que enfrentan problemas de endeudamiento excesivo. El modelo de Perú, puesto como ejemplo.

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Hace 6 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El dólar bolsa (MEP) se actualiza este jueves 6 de agosto en el mercado de bonos con una cotización de $1519.39 para la compra y $1521.7 para la venta, lo que arroja una variación de 0,21%.

Hace 6 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El dólar oficial en el Banco Nación se actualiza sin cambios este jueves 6 de agosto: la compra está en $1470 y la venta en $1520, con una variación del 0,00%.

Hace 6 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

En el mercado informal, el dólar blue presenta este jueves 6 de agosto una variación de -0,65%, con un precio de compra de $1510 y un precio de venta de $1530.

Hace 6 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El dólar contado con liqui (CCL) se actualiza este jueves 6 de agosto con una variación de 0,30% en el mercado: la compra se ubica en $1571.8605 y la venta en $1576.1625, en una rueda que mantiene el ritmo normal de cotización para el segmento.

Hace 7 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El dólar bolsa (MEP) se actualiza este jueves en el mercado de bonos con un precio de compra de $1519.39 y un precio de venta de $1521.7, con una variación de 0,21%.

Hace 7 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

En esta actualización normal, el dólar oficial en el Banco Nación se mantiene estable este jueves 6 de agosto: la cotización para la compra es de $1470 y para la venta se ubica en $1520, con una variación del 0,00%.

Hace 7 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El dólar blue opera este jueves, 6 de agosto, en el mercado informal con una actualización a la baja: la cotización se ubica en $1510 para la compra y en $1530 para la venta, con una variación de -0,65%.

Hace 7 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

En el mercado de contado con liqui, el dólar CCL se actualiza este jueves 6 de agosto con una cotización de $1571.8605 para la compra y de $1576.1625 para la venta, lo que representa una variación de 0,30%.

Hace 8 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, presenta una actualización normal este jueves 6 de agosto en el mercado de bonos. La cotización registra una variación de 0,21%, con una punta compradora de $1519.39 y una vendedora de $1521.7.

Hace 8 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

En el Banco Nación, el dólar oficial se actualiza este jueves con un valor de $1470 para la compra y $1520 para la venta, lo que representa una variación del 0,00%.

Hace 8 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

En el mercado informal, el dólar blue opera este jueves 6 de agosto con una actualización normal: compra en $1510 y venta en $1530, lo que representa una variación de -0,65%.

Hace 8 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El mercado de contado con liqui (CCL) se actualiza este jueves 6 de agosto con una variación de 0,30%, mientras que la punta compradora se ubica en $1571.8605 y la punta vendedora en $1576.1625, en una rueda en la que los operadores siguen de cerca la evolución de los tipos de cambio financieros.

Hace 9 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

En el mercado de bonos, el dólar MEP —también conocido como dólar bolsa— se actualiza este jueves 6 de agosto con una variación del 0,21% y cotiza a $1519.39 para la compra y $1521.7 para la venta.

Hace 9 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El dólar oficial hoy mantiene su cotización en el Banco Nación, donde la punta compradora se ubica en $1470 y la vendedora en $1520. La variación es de 0,00%, lo que refleja una actualización sin cambios para este jueves, 6 de agosto.

Hace 9 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

En el mercado informal, el blue se actualiza este jueves 6 de agosto con una variación de -0,65%: la compra se ubica en $1510 y la venta en $1530.

Hace 9 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

En el mercado de contado con liqui, el dólar CCL se actualiza este jueves 6 de agosto con una variación de 0,41%: la compra se ubica en $1576.9505 y la venta en $1577.9441.

Hace 10 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El dólar MEP se actualiza este jueves 6 de agosto a $1521.05 para la compra y $1521.49 para la venta, con una variación de 0,19%, en una rueda en la que el dólar bolsa acompaña el ritmo del mercado de bonos.

Hace 10 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El dólar Oficial se mantiene este jueves 6 de agosto en el Banco Nación con un valor de $1470 para la compra y de $1520 para la venta, lo que representa una variación del 0,00% en la jornada.

Hace 10 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

En el mercado informal, el dólar blue se actualiza este jueves 6 de agosto con una leve caída. La cotización en vivo muestra que la divisa paralela se negocia a $1510 para la compra y a $1530 para la venta, lo que implica una variación de -0,65%.

Hace 10 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

Este jueves 6 de agosto, el dólar contado con liquidación (CCL) se actualiza en el mercado de contado con liqui con una cotización de $1576,232 para la compra y $1579,088 para la venta. De esta manera, el CCL registra una variación de 0,49% en la jornada, mientras los operadores siguen de cerca la evolución de la divisa en tiempo real.

Hace 11 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El dólar MEP se actualiza este jueves 6 de agosto en el mercado de bonos, con un precio de $1521,85 para la compra y $1522,57 para la venta. La cotización registra una variación de 0,27%, en una rueda donde la atención se concentra en la evolución de los activos de renta fija.

Hace 11 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El dólar oficial se mantiene sin cambios este jueves, 6 de agosto, según la cotización que publica el Banco Nación. La entidad ofrece la compra en $1470 y la venta en $1520, con una variación del 0,00%.

Hace 11 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

En el mercado informal, el dólar blue se actualiza este jueves 6 de agosto con un precio de compra de $1510 y un precio de venta de $1530, lo que representa una variación de -0,65%.

Hace 11 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

En una actualización normal del mercado de contado con liqui, el dólar CCL cotiza este jueves 6 de agosto con una compra de $1575.2526 y una venta de $1578.247, lo que representa una variación del 0,43%.

Hace 12 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se actualiza este jueves 6 de agosto con una cotización de $1519.25 para la compra y $1519.96 para la venta, lo que representa una variación de 0,09%. En el mercado de bonos, los activos soberanos acompañan el movimiento del tipo de cambio y los inversores siguen de cerca la evolución del mercado financiero, con el dólar bolsa operando como referencia central en las transacciones.

Hace 12 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El dólar oficial en el Banco Nación se actualiza este jueves, 6 de agosto, con una cotización de $1470 para la compra y $1520 para la venta, lo que representa una variación del 0,00%.

Hace 12 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

En la actualización de este jueves, 6 de agosto, el dólar blue opera en el mercado informal con una cotización de $1510 para la compra y $1530 para la venta, lo que representa una variación del -0,65%.

Hace 12 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El dólar CCL se actualiza este jueves en el mercado de contado con liqui: la punta compradora se ubica en $1574.2872, mientras que la vendedora alcanza $1576.5686. De este modo, la cotización presenta una variación de 0,33%.

Hace 13 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El dólar bolsa MEP opera este jueves con una variación de 0,06%: la compra se ubica en $1519.07 y la venta en $1519.51, en un mercado de bonos que sigue atento a los movimientos de los activos soberanos.

Hace 13 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El valor del dólar oficial en el Banco Nación se mantiene estable este jueves, 6 de agosto: la entidad marca $1470 para la compra y $1520 para la venta, con una variación del 0,00% en la actualización de la divisa.

Hace 13 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

En el mercado informal, el dólar blue se actualiza este jueves 6 de agosto con una leve baja: 1510 pesos para la compra y 1530 pesos para la venta, lo que representa una variación del -0,65% en la jornada.

Hace 13 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

En el mercado de contado con liqui, el CCL se actualiza este jueves 6 de agosto: la compra se ubica en $1574.7697 y la venta en $1576.112, con una variación del 0,30%.

Hace 14 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

En el mercado de bonos, el dólar bolsa MEP se actualiza este jueves 6 de agosto con una cotización de $1518,54 para la compra y $1519,43 para la venta, lo que representa una variación de 0,06%.

Hace 14 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El dólar oficial cotiza este jueves 6 de agosto en el Banco Nación a $1470 para la compra y a $1520 para la venta, con una variación de 0,00% en la actualización de la jornada. El valor del Banco Nación se mantiene como referencia para el mercado, con una oferta que sostiene el precio en estos niveles.

Hace 14 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

En el mercado informal, el dólar blue se negocia este jueves 6 de agosto a $1510 para la compra y a $1530 para la venta, con una variación de -0,65% que refleja la actualización de la cotización en tiempo real.

Hace 14 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

En el mercado de contado con liqui, el dólar CCL se actualiza este jueves 6 de agosto con una cotización de $1575.983 para la compra y $1578.1638 para la venta, lo que representa una variación de 0,43% en la rueda financiera.

Hace 15 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El dólar MEP —también conocido como dólar bolsa— se actualiza este jueves 6 de agosto en el mercado de bonos, donde la punta compradora se ubica en $1518.97 y la vendedora en $1519.41, con una variación de 0,06% en la jornada. El seguimiento de los activos de renta fija marca el pulso de la cotización en tiempo real, mientras los inversores ajustan sus posiciones en moneda extranjera.

Hace 15 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

En la actualización de este jueves 6 de agosto, el dólar Oficial se mantiene en el Banco Nación a $1470 para la compra y a $1520 para la venta, con una variación de 0,00%.

Hace 15 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El dólar blue se actualiza este jueves, 6 de agosto, en el mercado informal: la compra se ubica en $1510, la venta en $1530 y la variación es de -0,65%.

Hace 15 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El dólar CCL se actualiza hoy, jueves 6 de agosto, en el mercado de contado con liqui: la compra se ubica en $1578.0501 y la venta en $1581.8667, lo que representa una variación de 0,66%.

Hace 16 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El dólar MEP, también denominado dólar bolsa, presenta una variación de 0,06% este jueves 6 de agosto. En el mercado de bonos, la cotización se actualiza con el dólar bolsa en $1518.54 para la compra y $1519.42 para la venta.

Hace 16 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El dólar Oficial se mantiene sin cambios este jueves, 6 de agosto: en el Banco Nación, la compra se ubica en $1470 y la venta en $1520, con una variación del 0,00%.

Hace 16 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

En el mercado informal, el dólar blue cotiza este jueves 6 de agosto a $1520 para la compra y a $1540 para la venta, con una variación de -0,32% en esta actualización. El segmento paralelo mantiene esos valores de referencia mientras los operadores siguen atentos a la evolución de la moneda estadounidense.

Hace 16 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El mercado de contado con liqui (CCL) se actualiza este jueves 6 de agosto con una variación de 0,33%, y la cotización del dólar bursátil muestra un valor de $1571.4286 para la compra y de $1578.6676 para la venta, en una rueda donde los operadores siguen atentos al comportamiento del tipo de cambio financiero.

Hace 17 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El dólar MEP, también llamado dólar bolsa, se actualiza este jueves, 6 de agosto, con una variación de 0,05%: la compra se ubica en $1518.54 y la venta en $1519.42. En el mercado de bonos, las cotizaciones soberanas siguen de cerca la evolución del tipo de cambio y operan con movimientos acotados, mientras los inversores monitorean los activos locales.

Hace 17 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El dólar oficial se actualiza este jueves 6 de agosto en el Banco Nación con un valor de $1470 para la compra y $1520 para la venta, lo que representa una variación de 0,33% en la jornada. La cotización oficial mantiene así una leve tendencia alcista mientras los operadores siguen de cerca la evolución del mercado de cambios.

Hace 17 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

En el mercado informal, el dólar blue se actualiza este jueves 6 de agosto con la compra en $1520 y la venta en $1540, lo que representa una variación de -0,32%.

Hace 17 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

En una actualización normal del mercado de contado con liqui, el dólar CCL cotiza este jueves 6 de agosto con una variación de 0,33%: la compra se ubica en $1571.4286 y la venta en $1578.6676.

Hace 18 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

En la rueda de este jueves, el dólar MEP —que opera en el mercado de bonos— se actualiza con una variación positiva del 0,05% y cotiza a $1518.54 para la compra y $1519.42 para la venta. El dólar bolsa acompaña el movimiento de los títulos públicos, que marcan la referencia para la formación de precios en el segmento bursátil.

Hace 18 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El dólar oficial en el Banco Nación cotiza este jueves, 6 de agosto, a $1470 para la compra y $1520 para la venta, con una variación del 0,33% en la jornada. La entidad actualiza así sus valores para el mercado cambiario, mientras los ahorristas siguen de cerca la evolución de la moneda estadounidense. El billete oficial mantiene su ritmo de ajuste y se posiciona como una referencia clave para las operaciones de la jornada.

Hace 18 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El dólar blue se actualiza este jueves, 6 de agosto, en el mercado informal con un precio de compra de $1520 y un precio de venta de $1540; la variación registrada en la última actualización es de -0,32%.

Hace 18 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

En el mercado de contado con liqui, el dólar CCL se actualiza este jueves 6 de agosto con una cotización de $1571.4286 para la compra y $1578.6676 para la venta, lo que representa una variación de 0,33% en la presente rueda.

Hace 19 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El dólar bolsa o MEP se actualiza este jueves, 6 de agosto, en el mercado de bonos con una compra de $1518.54 y una venta de $1519.42, lo que representa una variación del 0,05%.

Hace 19 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El dólar oficial se actualiza este jueves 6 de agosto con una variación positiva de 0,33%: en el Banco Nación, la compra se ubica en $1470 y la venta en $1520. La entidad estatal acompaña así el movimiento de la jornada, mientras los operadores siguen de cerca la evolución del dólar blue en el mercado paralelo.

Hace 19 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

Este jueves 6 de agosto, el dólar blue cotiza en el mercado informal a $1520 para la compra y $1540 para la venta, con una variación de -0,32% en esta actualización.

Hace 19 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El dólar CCL se actualiza este jueves 6 de agosto en el mercado de contado con liqui: la compra se posiciona en $1571.4286 y la venta en $1578.6676, con una variación del 0,33%.

Hace 20 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

En la actualización de este jueves, 6 de agosto, el dólar MEP se negocia en el mercado de bonos y el dólar bolsa muestra una variación de 0,05%: la cotización bursátil alcanza $1518.54 para la compra y $1519.42 para la venta, en un seguimiento permanente de los precios del dólar hoy y del dólar blue hoy en vivo.

Hace 20 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

Este jueves 6 de agosto, el Banco Nación actualiza la cotización del dólar oficial en $1470 para la compra y $1520 para la venta, con una variación del 0,33%.

Hace 20 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

Este jueves 6 de agosto, el dólar blue se actualiza en el mercado informal a $1520 para la compra y a $1540 para la venta, con una variación de -0,32%.

Hace 20 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

En el mercado de contado con liqui (CCL), el dólar financiero se actualiza este jueves 6 de agosto con una variación de 0,33%. La punta compradora se ubica en $1571.4286, mientras que la vendedora alcanza $1578.6676, en una rueda en la que los operadores siguen atentos a los movimientos de los activos argentinos.

Hace 21 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El dólar MEP se actualiza este jueves 6 de agosto en $1518.54 para la compra y $1519.42 para la venta, con una variación de 0,05%, en una rueda en la que el dólar bolsa acompaña el ritmo del mercado de bonos, atento a las paridades de los títulos que operan en dólares.

Hace 21 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El dólar oficial se actualiza este jueves 6 de agosto en el Banco Nación: la punta compradora se ubica en $1470 y la vendedora en $1520, lo que implica una variación del 0,33%. La divisa estadounidense opera con este ajuste en una jornada en la que los operadores siguen de cerca la evolución de la cotización.

Hace 21 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El dólar blue opera este jueves 6 de agosto en el mercado informal con una cotización de $1520 para la compra y $1540 para la venta, lo que representa una variación de -0,32% en esta actualización.

Hace 21 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

En el mercado de contado con liqui, el CCL se actualiza este jueves 6 de agosto con una leve suba: la compra opera en $1571.4286 y la venta en $1578.6676, lo que representa una variación del 0,33%. Los operadores siguen de cerca la evolución de la cotización financiera en una jornada que transcurre con movimientos normales para el segmento.

Hace 22 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El dólar bolsa (MEP) sube 0,05% este jueves, 6 de agosto, y se negocia a $1518.54 para la compra y a $1519.42 para la venta, en un contexto en el que el mercado de bonos acompaña el movimiento de la referencia cambiaria. Los activos de renta fija operan con leves oscilaciones mientras el MEP se actualiza en línea con la demanda del segmento.

Hace 22 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

En el Banco Nación, el dólar oficial se actualiza este jueves 6 de agosto con una cotización de $1470 para la compra y $1520 para la venta, lo que representa una variación de 0,33%.

Hace 22 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El dólar blue se actualiza este jueves 6 de agosto en el mercado informal con un precio de $1520 para la compra y $1540 para la venta, lo que representa una variación de -0,32% en su cotización. Con esta referencia, el billete paralelo mantiene su protagonismo en el segmento no regulado, donde los operadores observan el movimiento de los valores al inicio de la jornada. La evolución del blue en esta actualización normal refleja el pulso diario de la demanda y la oferta en el circuito informal.

Hace 22 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

En el mercado de contado con liqui, el dólar CCL se actualiza este jueves, 6 de agosto, con una cotización de compra de $1571.4286 y de venta de $1578.6676, lo que implica una variación de 0,33% en la jornada.

Hace 23 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

El dólar MEP se actualiza este jueves 6 de agosto con una cotización de $1518,54 para la compra y $1519,42 para la venta, en una rueda en la que el dólar bolsa acompaña el movimiento de los bonos y registra una variación de 0,05%.

Hace 23 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

En la actualización de este jueves 6 de agosto, el dólar oficial registra una variación de 0,33% en el Banco Nación, donde la compra se ubica en $1470 y la venta en $1520.

Hace 23 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 6 de agosto

En el mercado informal, el dólar blue se actualiza este jueves 6 de agosto con una cotización de $1520 para la compra y $1540 para la venta, lo que representa una variación de -0,32%.

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El dólar oficial vuelve a trepar y el mercado anticipa más presión a partir de agosto

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16:35 | 04/08/2026

El campo también está en rojo: 70% de los productores que alquilan están en crisis

Por el aumento de los costos de los insumos, los productores que alquilan campos para trabar soja y trigo presentan márgenes negativos. El 70% de los productores trabaja bajo estas características. Entre enero y julio aumentaron los volúmenes exportados pero ingresaron menos dólares. 

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16:20 | 04/08/2026

Cómo pagar los dólares de la tarjeta en agosto

Quienes tengan consumos en moneda extranjera pueden evitar el recargo si cancelan el saldo directamente en dólares. El paso a paso para pagar la tarjeta y no abonar de más.

Costos en dólares en agosto 2026

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14:15 | 04/08/2026

Argentina lidera la mora del sector privado en América Latina y ya quedó cerca de Nigeria

Un informe de la consultora 1816 ubicó al país como el de mayor cartera irregular de créditos privados de la región y apenas por debajo de Nigeria en el ranking mundial. Aunque en junio se interrumpió una racha de 19 meses consecutivos de aumento de la mora, el alivio respondió, en buena medida, al pago del aguinaldo y a refinanciaciones récord.

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08:07 | 04/08/2026

Sin cambios en el dólar oficial, los paralelos cerraron con leves bajas

La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotizó la moneda estadounidense hoy.

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17:06 | 03/08/2026

Cómo comprar el dólar más barato

El dólar MEP se posiciona como la alternativa de menor precio para dolarizarse. Cómo comprarlo, cuánto cotizan el oficial, el blue y el CCL, y qué espera el mercado para los próximos meses.

Cómo comprar el dólar más barato

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13:13 | 03/08/2026

Milei confesó los riesgos de una devaluación en 2027

El Presidente reconoció que "los riesgos existen" ante un eventual ataque contra el peso el próximo año y aseguró que el Gobierno busca acumular reservas, cerrar el financiamiento externo y ampliar acuerdos de swap para enfrentar una posible presión cambiaria.

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09:06 | 03/08/2026

Subieron el dólar y los financieros pero cerró a la baja el blue

El dólar oficial y los financieros mostraron una suba moderada. En el mercado paralelo cayó levemente.

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12:38 | 02/08/2026

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

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Dólar blue: a cuánto cerró la semana este sábado, 1 de agosto

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

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El atraso del bolsillo y el bajo consumo ya alarman al círculo rojo empresarial Javier Slucki
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