Milei admitió riesgos de una corrida contra el peso en 2027 y busca reforzar las reservas

El presidente Javier Milei reconoció por primera vez de manera explícita que su Gobierno contempla la posibilidad de enfrentar una corrida contra el peso durante 2027, un escenario que hasta ahora había sido descartado o relativizado desde el oficialismo. La admisión llegó durante una entrevista en LN+, cuando fue consultado por economistas que, incluso entre quienes respaldan el rumbo económico del Gobierno, advierten sobre un posible episodio de tensión cambiaria una vez atravesado el calendario electoral.

Ante la pregunta sobre qué les respondería a quienes temen que el dólar vuelva a dispararse el año próximo, Milei respondió: "Los riesgos existen". A partir de esa definición, explicó que la estrategia oficial consiste en fortalecer las reservas internacionales, asegurar financiamiento externo y ampliar las líneas de liquidez disponibles para enfrentar un eventual episodio de inestabilidad. La respuesta implica un reconocimiento de que el Gobierno trabaja sobre la hipótesis de un escenario de presión sobre el mercado cambiario, aun cuando sostiene que cuenta con herramientas para enfrentarlo.

Frente al planteo de una posible corrida contra el peso, Milei evitó negar la posibilidad y enumeró las medidas que, según sostuvo, buscan reducir ese riesgo. "Nosotros teníamos un plan respecto, por ejemplo, al pactado con el Fondo de acumulación de reservas. Hoy hemos acumulado casi 14.000 millones de dólares. Esto quiere decir que de acá a fin de año nosotros habremos acumulado por lo menos 20.000 millones de dólares por si tenemos algún evento complicado", afirmó.

El Presidente también aseguró que el Gobierno ya cuenta con el financiamiento necesario para los próximos compromisos financieros. "Tenemos todo el financiamiento cerrado, con lo cual eso también le baja la presión sobre el mercado de cambios. Tenemos el swap con Estados Unidos, que son 20.000 millones de dólares, y estamos trabajando el swap con China", afirmó durante la entrevista. Según planteó, entre las reservas acumuladas, esos acuerdos y el financiamiento obtenido, el país podría disponer de entre "60.000 y 70.000 millones de dólares" para enfrentar un eventual episodio de tensión financiera.

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de endurecer la política económica si las condiciones lo exigieran. "Estamos tomando todas las medidas macroprudenciales y si es necesario apretar clavijas, lo vamos a hacer", aseguró.

Durante la entrevista, el mandatario volvió a vincular los episodios de volatilidad cambiaria registrados durante el último año con factores políticos. Al explicar por qué la inflación no descendió al ritmo que esperaba el Gobierno, sostuvo que el mercado sufrió una "corrida contra el peso" impulsada por iniciativas parlamentarias que, según su visión, buscaban poner en riesgo el equilibrio fiscal. "Presentaron 40 proyectos para romper el equilibrio fiscal", afirmó, y agregó que esa situación provocó una caída en la demanda de activos argentinos, una suba del riesgo país y una disminución de la demanda de dinero. "En ese contexto usted tuvo una corrida por el equivalente al 50% de M2", aseguró, al tiempo que sostuvo que, considerando otras variables financieras, "el tamaño de la corrida fue por 70.000 millones de dólares".

Milei atribuyó ese episodio al accionar del Congreso, al que responsabilizó por impulsar proyectos que, según dijo, buscaban desequilibrar las cuentas públicas. También mencionó como factores de presión "siete intentos de juicio político", "actos terroristas en la calle" y la participación de "medios de comunicación, opinadores y empresaurios" que, de acuerdo con su interpretación, "apostaron fuerte por romper el modelo".

El Presidente insistió en que la estabilidad futura dependerá de mantener el equilibrio fiscal y evitar cualquier expansión monetaria. "Hace diez meses que la base monetaria amplia está fija y sin embargo todavía hay inflación. Quiere decir que todavía sobra dinero en la economía. Si nosotros inyectamos plata, lo único que vamos a hacer es meter más inflación", argumentó el mandatario libertario.