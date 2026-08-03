Tenembaum se sacó en vivo y reveló lo que Milei quería mantener oculto: "Problema"

Tenembaum se sacó en vivo y reveló lo que Milei quería mantener oculto.

El periodista Ernesto Tenembaum cuestionó al gobierno de Javier Milei por el creciente endeudamiento de los hogares y aseguró que esa situación tiene un impacto directo sobre el consumo y la actividad económica. En Radio con Vos, también apuntó contra el presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, por responsabilizar a las personas endeudadas.

Al analizar la situación económica, Tenembaum sostuvo que el problema excede las decisiones individuales y responde a un fenómeno de alcance masivo. "Un montón de gente no consume porque tiene que pagar deudas y un montón de gente cae del sistema", afirmó.

En esa línea, explicó cómo esa situación repercute sobre el resto de la economía. "Y cuando no consume gente, hay comerciantes que no venden, hay unidades productivas que no producen", señaló. Para el periodista, el nivel de endeudamiento de las familias constituye uno de los principales factores que explican la desaceleración de la actividad. "Vos tenés un problema muy serio de cómo anda la economía en gran parte porque gran parte de la sociedad está endeudada", sostuvo.

Tenembaum se sacó en vivo y reveló lo que Milei quería mantener oculto,

Las críticas a Javier Milei y Luis Caputo

Tenembaum también cuestionó la respuesta del Gobierno frente a ese escenario. "Se supone que si alguien les paga el sueldo a Milei y Caputo es para que la gente esté un poco mejor, para que la economía no se frene", expresó.

Luego criticó el argumento oficial que atribuye el endeudamiento a decisiones personales. "Vos lo reducís todo a 'mirá que fulano agarra con el camarógrafo y le hace un crédito, ¿qué tengo que ver yo como Estado?'. Y claro, en el caso de Fulano con el camarógrafo, no; pero si son millones, tiene que ver con tu política y además el fenómeno está frenando la economía, obviamente que tiene que ver con vos. No te podés hacer el pelotudo", lanzó y agregó: "Vos los ves a Milei y Caputo con un nivel de insensibilidad, diciendo 'la culpa es de la gente que se endeudó' cuando les reventaste el sueldo que, realmente, niveles de cinismo... Es increíble".