La FIFA debe recuperar la confianza tras propuesta de abrir el Mundial a inversores, dice Boyce

FOTO DE ARCHIVO: 50º Congreso Ordinario de la UEFA

El exvicepresidente ​de la FIFA, Jim Boyce, dijo el domingo que el organismo rector del fútbol mundial debería centrarse en los intereses de los aficionados, después de que el presidente Gianni Infantino abandonó los ‌planes de vender una participación en el ‌Mundial a inversionistas privados, calificando la propuesta de "ridícula".

La FIFA había propuesto recaudar hasta 4.200 millones de dólares mediante la venta de una participación de aproximadamente el 20% en una nueva entidad que supervisaría las competiciones de la FIFA, incluida la Copa del Mundo.

La propuesta, presentada el martes, provocó una reacción inmediata. La UEFA, organismo rector del fútbol europeo, amenazó con boicotear los eventos de la FIFA y acusó a la organización de poner a la venta el "alma" de este deporte.

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La FIFA había argumentado que la venta de una ​participación minoritaria en sus operaciones ⁠comerciales generaría miles de millones de dólares para apoyar el desarrollo del fútbol en todo el mundo ‌y acusó a los medios de comunicación de tergiversar la propuesta.

"De ninguna manera debería ⁠venderse esto a los inversionistas", dijo Boyce a Reuters.

"Si inviertes, ⁠lo que buscas es sacar beneficio de esa inversión. La FIFA es una organización sin ánimo de lucro. Para promover el fútbol en todo el mundo, no necesita inversionistas externos".

"REPARAR EL DAÑO"

Boyce señaló que este episodio ⁠ha dejado a la FIFA con una labor considerable por delante para recuperar la confianza.

"El ​aficionado promedio del fútbol se ha sentido indignado por lo ocurrido. Está ‌dispuesto a ver qué medidas correctivas se van a ‌tomar", afirmó Boyce.

"El cargo de presidente de la FIFA es de muy alto nivel. Y ahora, ⁠si quiere conservar su puesto, tiene que empezar a reparar el daño causado por lo que solo puedo describir como una sugerencia ridícula".

La presión sobre Infantino se intensificó el sábado, cuando las confederaciones regionales UEFA y CONCACAF anunciaron que habían perdido la confianza en su liderazgo.

Las repercusiones también llegaron al círculo más cercano ​de la FIFA, ‌ya que el asesor principal de Infantino, Carlos Cordeiro, dimitió el viernes y calificó la propuesta de "mal negocio para el fútbol".

Infantino se enfrenta a la reelección el año que viene, y, según se informa, el presidente de la CONCACAF, Víctor Montagliani, estaría barajando la posibilidad de presentarse como candidato.

Desde que sucedió a Sepp Blatter en 2016, el suizo de 56 años ⁠ha sido reelegido en dos ocasiones sin oposición. Infantino dijo en abril que se presentaría a un cuarto mandato, y la votación está prevista para el 18 de marzo en Marruecos.

"Él (Infantino) tiene ocho meses para, de alguna manera, recuperar la credibilidad. Tiene que recuperar la credibilidad, obviamente, entre las federaciones miembro", añadió Boyce.

"Pero, sinceramente, creo que si… recupera esa credibilidad… probablemente contará con el apoyo suficiente para seguir otros cuatro años más".

"No obstante, esto ha supuesto un duro golpe para Infantino".

"PROMOVER EL FÚTBOL"

Boyce también expresó su preocupación por los precios de las entradas en el ‌recién concluido Mundial celebrado en Estados Unidos, Canadá y México, así como por el VAR y la gestión general del fútbol por parte de la FIFA.

"La FIFA tiene que volver a lo que se supone que debe hacer, que es promover el fútbol para el aficionado promedio", afirmó.

"La mayor emoción es que su país se clasifique para un Mundial. Estos precios en Estados Unidos eran absolutamente ridículos".

Infantino también ha sido objeto de críticas ‌por el caso disciplinario de Folarin Balogun, después de que la FIFA suspendió la sanción automática de un partido impuesta tras su tarjeta roja contra Bosnia y Herzegovina, a raíz de la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald ‌Trump.

"Esta anulación de la tarjeta ⁠roja fue una decisión terrible por parte de la FIFA. Nunca debería haber ocurrido", añadió Boyce.

"También hay que analizar toda esta situación del VAR porque, en mi opinión, ​se está volviendo una auténtica locura... El VAR solo debería utilizarse en caso de un error claro y deliberado por parte del árbitro sobre el terreno de juego que haya dirigido ese partido".

Con información de Reuters