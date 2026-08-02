Pichetto afirmó que Villarruel se presentará como candidata “opositora”.

Miguel Ángel Pichetto aseguró que Victoria Villarruel se presentará como candidata "opositora" en las elecciones presidenciales de 2027. Durante una entrevista con el programa "Toma y Daca", de Futurock, el diputado nacional de Encuentro Federal analizó el futuro político de la actual vicepresidenta y consideró que competirá por fuera del oficialismo.

"¿Sabés lo que pasa en la política? Las heridas, los resentimientos, el odio y el desprecio generan reacción y una actitud de mucha fortaleza frente a eso", sostuvo el legislador al referirse a una eventual candidatura de Villarruel. Además, afirmó que contaría con el respaldo de un "electorado nacionalista, católico, de base militar".

En ese marco, fue contundente sobre el escenario que imagina para los próximos comicios presidenciales. "Ese electorado va a estar afuera compitiendo. Villarruel hoy va a ser candidata a presidente, no tengo ninguna duda, porque este es el escenario", aseguró.

Pichetto pidió un "frente nacional" para enfrentar al oficialismo

Durante la entrevista, Pichetto también planteó que la única posibilidad de derrotar al oficialismo en las urnas en 2027 será conformar un "frente nacional" que reúna al peronismo con otros espacios políticos.

Según su análisis, "va a haber una fórmula peronista que integre también a otros sectores políticos, al radicalismo que no quiere saber nada con este Gobierno, demócratas cristianos", afirmó.

Pichetto aseguró que Villarruel será candidata opositora en el 2027. Foto: X

Por último, el diputado llamó al peronismo a construir una propuesta basada en la unidad y en una agenda vinculada al desarrollo productivo. "El peronismo tiene que plantear un trabajo de unidad, responsabilidad, un programa productivo e industrial, no con la pavada de los movimientos sociales y toda esa parafernalia imbécil que se hizo en su momento; mirar el mundo del trabajo, de la producción, cómo crecemos y cómo transferimos las riquezas de la minería, el petróleo y el gas al mundo del trabajo", concluyó.

Cuándo son las Elecciones 2027

Las próximas elecciones presidenciales de Argentina están previstas para el 24 de octubre de 2027. Ese día los argentinos elegirán al presidente y vicepresidente de la Nación, además de renovar parte de la Cámara de Diputados, el Senado y cargos provinciales.

En caso de que ningún candidato reúna los requisitos para imponerse en primera vuelta, la legislación electoral contempla la realización de un balotaje, que tendría lugar el 21 de noviembre de 2027.