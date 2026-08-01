No es en el boxeo: a qué se dedica la Tigresa Acuña después de su retiro

La nueva vida de la Tigresa Acuña lejos del boxeo: a qué se dedica y qué estudia

Marcela "Tigresa" Acuña rompió el silencio y reveló qué es de su vida después de hacer oficial su retiro del boxeo. La multicampeona del mundo que hizo historia en la rama femenina del deporte de los puños contó en las últimas horas que se alejó del cuadrilátero y hoy cursa una carrera universitaria. A su vez, destacó a las demás boxeadoras argentinas que han dejado su huella en la disciplina y cómo no se las tiene en cuenta como a ella.

Lo cierto es que la nacida en Formosa y radicada en Tres de Febrero actualmente estudia Derecho además de ser periodista deportiva. La púgil que recorrió el mundo por las diferentes peleas que tuvo y se ganó el respeto de miles por ser la impulsora del boxeo femenino en nuestro país ya no se sube al cuadrilátero y ahora se dedica también a su familia. Claro que, no se puede despegar de la disciplina y mucho menos de la causa de las mujeres en ella.

La Tigresa Acuña reveló qué hace después del retiro del boxeo

"Soy coaching deportivo, estudio abogacía y soy periodista deportiva. Estoy estudiando Derecho. En la vida hay que prepararse así que retomé la carrera que la dejé cuando fui concejal en Tres de Febrero", reveló Acuña en diálogo con Mario Pergolini en el ciclo Un Día Perdido. A su vez, contó que desde su retiro no quiere subirse al ring porque le da ganas de volver y toda su familia comparte la pasión. Igualmente, la "Tigresa" agregó: "Ya uno tiene que pensar en las nietas. Soy una abuela totalmente atípica. No tejo escarpines ni ando cocinando, hago crossfit, entrenamiento de pesas o le pego a la bolsa".

Marcela "Tigresa" Acuña habló con Mario Pergolini

El presente del boxeo femenino y el poco reconocimiento a las campeonas mundiales

"Son muy pocas las que han saltado al estrellato, Alejandra Oliveras era una... y yo por ahí", esbozó Marcela Acuña con respecto a las campeonas mundiales de nuestro país. A su vez, agregó que la falla está en "el periodismo deportivo por no contar la verdadera historia y el sacrificio de las mujeres", lo que sí sucede con los hombres. "Hay que visibilizar un poco más todo, es importante hablarlo y no se interioriza", cerró.

La carrera de Marcela "Tigresa" Acuña en el boxeo

La pionera del boxeo a nivel nacional que acumula 53 victorias (20 por KO), 11 derrotas y 3 empates hizo su debut como profesional peleando en Estados Unidos en un recordado duelo contra la local Christy Martin, donde perdió por puntos en fallo unánime en 1997. Poco menos de un año después tuvo la primera oportunidad mundialista cuando en el mismo país enfrentó a Lucia Rijker y cayó por la vía rápida en el quinto asalto, donde no pudo quedarse con el título superligero de la Organización Internacional de Boxeo (IBO).

En abril del 2001 combatió por primera vez en nuestro país en la Federación Argentina de Box ante Jamillia Lawrence, a quien venció en las tarjetas en decisión dividida para luego acumular varias victorias más al hilo. Una de las más importantes llegó en enero del 2002 cuando en el mismo recinto se consagró campeona argentina pluma al vencer por KO en el primer round a Patricia Quirico. Acuña defendió con éxito una vez dicho cetro y luego se midió en dos oportunidades ante Alicia Ashley por otra faja mundialista en las cuales perdió por puntos.

La formoseña tuvo que subir de categoría para cumplir su sueño pendiente y lo hizo un 26 de abril de 2004 en el mítico Luna Park cuando en sólo un asalto venció a Daysi Padilla para adjudicarse el título mundial supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). De la misma división tuvo el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), pero no todos de manera simultánea. Sin dudas, uno de sus combates más emblemáticos fue el que protagonizó ante Alejandra "Locomotora" Oliveras en el estadio ubicado en Bouchard y Corrientes, donde se quedó con la victoria por puntos en decisión unánime arrebatándole el cetro mencionado del CMB.