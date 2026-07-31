Cuándo juega Boca vs. Estudiantes por la fecha 2 por el Torneo Clausura 2026: fecha, día y horario

Boca recibe a Estudiantes por la fecha 2.

Boca enfrentará por la fecha 2 del Torneo Clausura a Estudiantes de La Plata. Un partido prometedor en la previa, que fue postergado junto a otros dos encuentros por la Asociación del Fútbol Argentino, lo que cambió el calendario y la forma en que se resolverán momentáneamente las posiciones en este arranque de competencia del segundo semestre, donde habrá en juego clasificaciones a copas y disputa de títulos.

Resulta que previamente a la diagramación de esta contienda, Boca tenía estipulada la vuelta de los 16avos de final de la Copa Sudamericana ante O´Higgins en Chile, lo que obligó a las autoridades a tener que buscar un cambio de fecha para la disputa de este importante partido. Un encuentro que en caso de ganarlo le puede servir mucho al Xeneize para acercarse a puestos de Copa Libertadores del próximo año.

Fecha, hora y TV de Boca frente a Estudiantes de La Plata

Fecha: Miércoles 5 de agosto.

Hora: 19:00

TV: Pack Premium (ESPN Premium o TNT Sports).

La reprogramación de partidos de la fecha 2

Además del duelo del conjunto Xeneize, el ente organizador postergó para la misma semana los encuentros de Tigre vs Belgrano y de Unión contra Lanús. En el caso del Matador de Victoria, tuvo que enfrentar el pasado martes a Nacional de Montevideo, por los 16avos de final de la Copa Sudamericana, partido que perdió por 2 a 1, pero que le alcanzó para pasar a la siguiente instancia del certamen. Respecto a su cotejo como local ante el Pirata, se jugará el miércoles 5 de agosto a las 21:15.

Los duelos de Sudamericana afectaron el cronograma local. Crédito: Prensa Boca.

¿El restante? El cruce de Lanús se postergó por el mismo torneo e instancia, en lo que fue la dura eliminación del conjunto de Mauricio Pellegrino, tras perder por 4 a 0 frente a Cienciano (4-2 el global), lo que lo dejó afuera de la competencia sin chances de defender el título obtenido el año pasado en Paraguay ante Atlético Mineiro, Con su participación copera consumada, su visita a Unión será el jueves 6 agosto a las 19 horas.

Los últimos cruces entre Boca y Estudiantes de La Plata

Se trata de un enfrentamiento con mucha historia, que tiene como último antecedente la fecha 2 del Torneo Apertura, que se jugó con el mismo cronograma de partidos y las localías invertidas. Fue triunfo del Pincha por 2 a 1 en el Estadio Uno. Aunque si se revisan los antecedentes anteriores, favorecen al Xeneize, con victorias 2-0 en La Bombonera por el Apertura 2025 y 2-1 en La Plata por el Clausura 2025.