Tras la crisis en Ceuta, Italia suspendió el libre paso marítimo y aéreo con España

Luego de que alrededor de 50.000 marroquíes ingresaran a la ciudad española de Ceuta, ubicada en el norte de África, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anunció la suspensión del libre paso marítimo y aéreo con España. De esta manera, Italia reintrodujo los controles aduaneros en el espacio Schengen, una zona de libre circulación en Europa que agrupa a 29 países.

"El Gobierno ha decidido suspender temporalmente el régimen de libre circulación previsto por Schengen en los enlaces marítimos y aéreos con España, reintroduciendo los controles fronterizos", escribió Meloni en su cuenta de X.

En su mensaje, la funcionaria remarcó que la medida se mantendrá vigente "solo durante el tiempo necesario" y tendrá "especial atención a limitar cualquier impacto en los flujos turísticos de verano". "Defender las fronteras significa defender la seguridad de los ciudadanos, combatir la inmigración irregular y golpear las redes criminales que trafican con seres humanos", agregó.

La decisión de Meloni se conoce horas después de que miles de personas irrumpieran a pie a la ciudad de Ceuta, ubicada a 45 kilómetros por mar del territorio continental de España, y que comparte su frontera por tierra únicamente con Marruecos. "Italia está lista para apoyar cualquier iniciativa europea de respaldo a las instituciones españolas que sea necesaria para restablecer el pleno control de las fronteras exteriores de la Unión y enfrentar con determinación la situación en curso", agregó la funcionaria.

Y luego añadió: "Defender las fronteras significa defender la seguridad de los ciudadanos, combatir la inmigración irregular y golpear las redes criminales que trafican con seres humanos".

A estos pedidos de suspender el espacio Schengen también se sumó Finlandia, Dinamarca, Suecia, República Checa, cuyos gobiernos calificaron la situación de "amenaza" o "fracaso".

A estas posturas duras se unió todo el espectro europeo de partidos de extrema derecha. Desde la francesa Marine Le Pen, que prometió detener "la locura" y limitar la libre circulación a solo nacionales de la UE si gana el año que viene las elecciones presidenciales, al ultraderechista británico Nigel Farage, que ve en Ceuta "una batalla por el futuro de nuestra civilización" e insta a "despertar".

Qué pasó en Ceuta

Unos 50.000 migrantes irrumpieron en la ciudad de Ceuta en las últimas 24 horas y al menos 57 murieron en lo que supone una de las mayores crisis migratorias de la historia de este enclave de España rodeado de territorio de Marruecos. Se estima que más de 37.500 ya fueron devueltos al país africano.

Así lo precisó a ‌la prensa ‌el presidente ⁠del enclave ​español ‌en el norte de África, ⁠Juan Jesús Vivas. Se trata de una cifra que supone más ‌de la mitad de la población ‌de Ceuta, que es de unos 84.000 habitantes. En tanto, la cantidad de muertos fue confirmada por fuentes policiales locales a la agencia EFE.

El gobierno español, sin embargo, informó este viernes que unas 150 personas por minuto están retornando desde Ceuta hacia Marruecos a través de la frontera del Tarajal, dentro del dispositivo activado tras la entrada masiva registrada desde la madrugada de este jueves.

Según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Ceuta, más de 37.500 personas habían abandonado la ciudad en dirección a Marruecos hacia la media mañana viernes en Argentina.