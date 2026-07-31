Sorpresa por la publicación de Sabrina Cortez que involucra a Gastón Edul: “La dejo a…”

Sabrina Cortez decidió publicar una historia de Instagram que alimenta los rumores de romance con Gastón Edul.

Durante esta última semana, Gastón Edul se vio envuelto en un rumor sobre un posible romance con la ex participante de Gran Hermano, Sabrina Cortez, luego de que ambos compartieran imágenes de sus vacaciones en el mismo lugar, tras la participación del periodista en La Velada del Año 6, en España. Sin embargo, lo que más revuelo causó fue la descripción que ella utilizó para referirse al destino: “La ubicación la dejo a tu criterio”.

Historia de Instagram de Sabrina Cortez.

En ese sentido, durante una transmisión en vivo de LAM (América TV), Pepe Ochoa reveló: “Están compartiendo una especie de luna de miel en Ibiza, en España. El año pasado conté que se empezaron a ver, que tenían un touch and go, iban y venían, disfrutaban, no pasó a mayores, pero esta vez esto al parecer es más serio”.

Asimismo, la interacción entre ambos a través de sus historias de Instagram alimentó aún más los rumores sobre un posible romance. Sin embargo, ninguno de los dos realizó declaraciones públicas para confirmar o desmentir la versión mediática.

Gastón Edul en La Velada del Año 6

Gastón Edul participó de La Velada del Año 6, el evento de streaming y boxeo organizado por el youtuber español Ibai Llanos, que se llevó a cabo en el Estadio La Cartuja de Sevilla y reunió a miles de espectadores, además de millones de personas que siguieron la transmisión en vivo a través de Twitch. En esa oportunidad, el periodista deportivo argentino se enfrentó al periodista español Edu Aguirre, aunque finalmente perdió.

Sin embargo, más allá del resultado del combate, los fanáticos se quedaron con el emotivo momento de su ingreso al cuadrilátero. Edul lució una camiseta negra con la icónica e indiscutible frase “Las Malvinas son argentinas” estampada en el frente y caminó hacia el ring acompañado por las estrofas del Himno Nacional Argentino, en una versión interpretada de fondo por un veterano de la Guerra de Malvinas.