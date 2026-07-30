Qué dijo Muri López Benítez, esposa de Lisandro Martínez, sobre la paternidad

La pareja del futbolista volvió a poner en discusión los roles de género y las responsabilidades compartidas dentro de la familia

El reciente video protagonizado por Muri López Benítez, Lisandro Martínez y su hija Aurora generó una gran repercusión en las redes sociales. La escena familiar despertó miles de comentarios positivos, pero también abrió un debate sobre los roles parentales y las expectativas sociales en torno a la figura paterna.

El video de Lisandro Martínez junto a su hija que se volvió viral

Luego de disputar el Mundial 2026, Lisandro Martínez regresó a su ciudad natal en Entre Ríos junto a su pareja, Muri López Benítez, y su hija Aurora, de un año. Durante su estadía, la influencer compartió un tierno momento familiar que rápidamente conquistó a los usuarios en redes sociales.

En las imágenes puede verse al defensor del Manchester United barriendo junto a la pequeña Aurora utilizando una escoba y una palita de juguete. El video se viralizó en pocas horas y recibió cientos de comentarios que destacaron el rol del futbolista como padre.

Entre las reacciones más populares aparecieron mensajes como: "Licha papá siempre será el mejor Licha", mientras que otros usuarios bromearon con frases como "Con este video subió la tasa de natalidad".

La publicación despertó admiración entre los seguidores de la pareja, aunque también motivó una importante reflexión por parte de Muri López Benítez sobre cómo se percibe la paternidad en la actualidad.

Qué dijo Muri López Benítez sobre el rol de los padres

Tras la viralización del video, Muri López Benítez decidió compartir una historia de Instagram con una conversación privada entre amigos que resumía el debate que se había instalado en las redes.

"Todos en las redes 'Ay, Licha, Licha con la nena y la escoba', la pobre madre vomitada 15 horas sin pegar un ojo", expresaba el mensaje que compartió la influencer. A partir de esa reflexión, la pareja del futbolista expresó su postura respecto de la manera en que la sociedad suele valorar determinadas actitudes paternas que deberían formar parte de la crianza cotidiana.

"Dejemos de romantizar a un padre por el simple hecho de cumplir con su rol y hacer lo que le corresponde", escribió en sus redes sociales. Lejos de representar una crítica hacia el defensor argentino, el mensaje buscó poner el foco en la necesidad de naturalizar la participación activa de los padres en el cuidado y la crianza de sus hijos.

Por qué Muri López Benítez destacó la paternidad de Lisandro Martínez

La influencer también explicó que reconoce y valora el compromiso de Lisandro Martínez con la crianza de Aurora, pero sostuvo que ese comportamiento no debería considerarse algo excepcional.

"Licha es un padrazo porque se preparó para esto, porque lo deseaba, porque entendió la responsabilidad que implica ser papá y porque asumió el papel que le toca desempeñar", manifestó.

En el mismo mensaje, agregó: "Claro que se valora y se reconoce, pero no debería parecernos extraordinario que un papá ejerza su paternidad". Sus palabras fueron ampliamente celebradas por numerosos usuarios, quienes destacaron la importancia de promover una mirada más igualitaria sobre las responsabilidades compartidas dentro de la familia.

Muri López Benítez cuestionó la tendencia a romantizar la figura paterna cuando los padres participan activamente en las tareas de crianza y cuidado de sus hijos

La relación de Lisandro Martínez y Muri López Benítez con los roles de género

La pareja se ha caracterizado por hablar abiertamente sobre los roles de género y las nuevas formas de construir la vida familiar, incluso dentro del ámbito del fútbol profesional, tradicionalmente asociado a determinados estereotipos masculinos.

Tiempo atrás, el propio Lisandro Martínez había contado en una entrevista con el Pollo Álvarez cómo su relación con Muri López Benítez modificó su manera de entender la sensibilidad y la vida en familia.

"Nunca pude desarrollar mi lado femenino hasta que ella me enseñó. Me ha enseñado mucho sobre la sensibilidad y el respeto", confesó el futbolista visiblemente emocionado. Además, destacó que su pareja fue un gran sostén durante su carrera en Europa y que le permitió ampliar su mirada sobre la paternidad, el hogar y los vínculos afectivos.

La reflexión compartida por Muri López Benítez volvió a poner sobre la mesa un debate cada vez más presente: reconocer el compromiso de los padres en la crianza es importante, pero ejercer la paternidad de manera activa y responsable no debería ser visto como una excepción, sino como una parte natural de su rol familiar.