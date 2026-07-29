A contramano de Milei, en Tierra del Fuego proponen ley para proteger zonas estratégicas

A pocos días de que el Gobierno de Javier Milei lleve al Senado su propuesta para desmantelar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, en Tierra del Fuego presentaron un proyecto de ley para que se establezca un régimen de protección para las tierras consideradas estratégicas en la provincia. En sentido contrario a la gestión libertaria, la iniciativa busca reforzar los controles y proteger el dominio de zonas clave.

El proyecto, que fue presentado por el legislador Matías Lapadula, integrante del bloque Provincia Grande, establece un nuevo marco regulatorio para proteger el patrimonio territorial y los recursos naturales. "El territorio provincial constituye un activo estratégico cuya preservación resulta indispensable para el ejercicio efectivo de la autonomía provincial, la defensa de los intereses permanentes de la Nación y el cumplimiento de los objetivos establecidos por la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional", dice el proyecto.

En concreto, la iniciativa propone crear un Registro Provincial de Propiedad de Activos Territoriales Estratégicos, donde se identificará a los titulares de las tierras estratégicas, su nacionalidad, el origen de los fondos, sus beneficiarios finales y las personas físicas o jurídicas que ejerzan el control efectivo sobre esos inmuebles.

También se prevé formar un Comité Asesor Provincial, integrado por organizaciones como la Secretaría de Malvinas, el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET), la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) y los departamentos de Recursos Hídricos y Medio Ambiente, quienes analizarán cada solicitud.

"La tierra es un bien irrecuperable. No vamos a tener más territorito y no podemos permitir que lugares estratégicos para el futuro de nuestra provincia queden sujetos a la especulación inmobiliaria o termine en manos de capitales extranjeros", dijo Lapadula tras presentar el proyecto, según el medio local Minuto Fueguino.

Por otro lado, el proyecto declarará que la provincia de Tierra del Fuego tenga el derecho de preferencia para adquirir un bien territorial estratégico. Ante una oferta de venta, el Estado provincial tiene la prioridad para adquirir el inmueble siempre que existan razones de interés público e iguale la oferta económica de un tercero.

Cuáles serán denominados activos estratégicos

Si bien se establece inicialmente que el territorio provincial en su totalidad constituye un activo estratégico, el proyecto plantea áreas específicas por distintas condiciones: