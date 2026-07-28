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No es gratis para todos: así podés sumar 13 juegos de Ubisoft a tu PC y hay descuentos de hasta 85%

Ubisoft y Xbox ampliaron su alianza con una novedad que suena a regalo, pero tiene letra chica. Además, se sumaron rebajas fuertes en otros títulos de la marca.

28 de julio, 2026 | 18.03

Ubisoft y Xbox anunciaron que 13 juegos digitales comprados en consola ahora también se pueden sumar a la biblioteca de PC sin pagar de nuevo. La buena noticia tiene un matiz importante: no es un regalo abierto a cualquiera, sino un beneficio para quienes ya tienen esos juegos comprados en formato digital en Xbox.

Cómo funciona el "regalo" y quién puede reclamarlo

El beneficio solo aplica a compras digitales hechas en Xbox, y funciona en una sola dirección: quien compró la versión de consola recibe la de PC, pero no al revés.

Para que aparezca en la biblioteca hace falta:

  • Tener Ubisoft Connect actualizado.
  • Vincular la cuenta de Ubisoft con la cuenta de Xbox.

Quienes ya tenían estos juegos van a recibir la copia de PC de forma progresiva hasta el 4 de agosto. Si comprás alguno de estos títulos de ahora en más, ambas versiones llegan juntas y automáticamente.

Los 13 juegos incluidos

La lista combina algunos de los nombres más fuertes del catálogo de Ubisoft:

  • Assassin's Creed Valhalla, Mirage y Shadows
  • Far Cry 6
  • Rainbow Six Siege y Rainbow Six Extraction
  • Watch Dogs Legion
  • Prince of Persia: The Lost Crown
  • Avatar: Frontiers of Pandora
  • Skull and Bones
  • Riders Republic
  • Immortals Fenyx Rising
  • The Crew 2 y The Crew Motorfest

MÁS INFO

Los descuentos de hasta 85% que se suman en la Xbox Store

Además de este beneficio, la Xbox Store sumó rebajas fuertes en otros juegos de Ubisoft que también incluyen su versión de PC:

  • Star Wars Outlaws: 75% off; queda en US$17,99.
  • Assassin's Creed Origins: 85% off; queda en US$8,99.
  • Assassin's Creed Shadows: 55% off; queda en US$31,99.
  • The Division 2: 75% off; queda en US$7,49.
  • Avatar: Frontiers of Pandora: 40% off; queda en US$41,99.

Un detalle para tener en cuenta: estos títulos no son compatibles con Xbox Play Anywhere, así que las versiones de consola y PC se compran por separado en la tienda.

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