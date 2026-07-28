No es gratis para todos: así podés sumar 13 juegos de Ubisoft a tu PC y hay descuentos de hasta 85%

Fuente: Notebookcheck.org.

Ubisoft y Xbox anunciaron que 13 juegos digitales comprados en consola ahora también se pueden sumar a la biblioteca de PC sin pagar de nuevo. La buena noticia tiene un matiz importante: no es un regalo abierto a cualquiera, sino un beneficio para quienes ya tienen esos juegos comprados en formato digital en Xbox.

Cómo funciona el "regalo" y quién puede reclamarlo

El beneficio solo aplica a compras digitales hechas en Xbox, y funciona en una sola dirección: quien compró la versión de consola recibe la de PC, pero no al revés.

Para que aparezca en la biblioteca hace falta:

Tener Ubisoft Connect actualizado.

Vincular la cuenta de Ubisoft con la cuenta de Xbox.

Quienes ya tenían estos juegos van a recibir la copia de PC de forma progresiva hasta el 4 de agosto. Si comprás alguno de estos títulos de ahora en más, ambas versiones llegan juntas y automáticamente.

Los 13 juegos incluidos

La lista combina algunos de los nombres más fuertes del catálogo de Ubisoft:

Assassin's Creed Valhalla, Mirage y Shadows

Far Cry 6

Rainbow Six Siege y Rainbow Six Extraction

Watch Dogs Legion

Prince of Persia: The Lost Crown

Avatar: Frontiers of Pandora

Skull and Bones

Riders Republic

Immortals Fenyx Rising

The Crew 2 y The Crew Motorfest

Los descuentos de hasta 85% que se suman en la Xbox Store

Además de este beneficio, la Xbox Store sumó rebajas fuertes en otros juegos de Ubisoft que también incluyen su versión de PC:

Star Wars Outlaws: 75% off; queda en US$17,99.

75% off; queda en US$17,99. Assassin's Creed Origins: 85% off; queda en US$8,99.

85% off; queda en US$8,99. Assassin's Creed Shadows: 55% off; queda en US$31,99.

55% off; queda en US$31,99. The Division 2: 75% off; queda en US$7,49.

75% off; queda en US$7,49. Avatar: Frontiers of Pandora: 40% off; queda en US$41,99.

Un detalle para tener en cuenta: estos títulos no son compatibles con Xbox Play Anywhere, así que las versiones de consola y PC se compran por separado en la tienda.