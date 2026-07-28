Laura Esquivel y Brenda Asnicar llegan al Teatro Gran Rex con "Amigas del corazón": entradas y fecha de la obra de teatro

Brenda y Laura en el Teatro Gran Rex. (Crédito de foto: Dale Play)

Casi dos décadas después de transformarse en un hito cultural, las icónicas protagonistas de la serie Patito Feo, Laura Esquivel y Brenda Asnicar, se reencuentran en el emblemático Teatro Gran Rex con su deslumbrante espectáculo Amigas del Corazón World Tour. La propuesta representa un emotivo retorno a los orígenes, el mismo escenario donde en 2007 deslumbraron a sus espectadores a lo largo de 34 funciones.

Tras presentarse en escenarios europeos con más de 40.000 entradas vendidas en ciudades como Madrid, Atenas y Milán, las artistas regresan a Argentina para brindar un show renovado y cargado de emoción. Esta nueva puesta en escena resignifica los clásicos que marcaron la infancia y adolescencia de millones de fanáticos, celebrando el crecimiento personal y la vigencia de un hito de la cultura pop en el país.

Entradas, precios y fecha para el reencuentro

La cita en Buenos Aires para ver a Laura y Brenda se llevará a cabo el próximo miércoles 14 de octubre en el histórico Teatro Gran Rex. Para garantizar el acceso de sus seguidores, las entradas estarán disponibles de manera exclusiva a través del portal oficial Tu Entrada. La preventa especial se habilitará el jueves 30 de julio a las 12 hs, únicamente para clientes que abonen con tarjeta de crédito BBVA Visa, quiénes podrán acceder al beneficio especial de 6 cuotas sin intereses. Por su parte, la venta general comenzará el viernes 31 de julio a partir de las 12 hs, con todos los medios de pago disponibles y manteniendo la opción de financiación en 6 cuotas sin intereses para los usuarios de la entidad bancaria patrocinadora.

Laura Esquivel y Brenda Asnicar llegan al Gran Rex. (Crédito de foto: Dale Play)

Una gira internacional que celebra un legado imborrable

El Amigas del Corazón World Tour constituye una impactante producción diseñada para homenajear la música de Patito Feo desde una perspectiva contemporánea, madura y auténtica. Sobre las tablas, Esquivel y Asnicar reinterpretan himnos populares como Las Divinas, Tango llorón, Amigos del corazón y Un rincón del corazón, conectando de forma directa con la nostalgia de un público que ha evolucionado junto a ellas.

La gira, que comenzó bien por Europa durante el mes de junio, llenando estadios en Nápoles, Roma y Marbella, continúa expandiendo su magia por Latinoamérica. Antes de su emblemático desembarco en Buenos Aires, el talentoso dúo pisará los escenarios de Guayaquil, Ciudad de México, Bogotá y Lima, consolidando el impacto de dos artistas que supieron transformar un recuerdo televisivo en un show vigente.