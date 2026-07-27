Qué dijo Edgardo Codesal sobre la final de Argentina vs. Alemania en el Mundial 1990

Edgardo Codesal amonesta a Diego Maradona.

La final del Mundial de Italia 1990 entre Argentina y Alemania Federal permanece como uno de los partidos más polémicos de la historia de la Copa del Mundo. La derrota por 1-0, consumada con un penal convertido por Andreas Brehme a cinco minutos del final, dejó una huella imborrable entre los hinchas argentinos y abrió un debate que, más de tres décadas después, continúa vigente.

En el centro de aquella discusión quedó el árbitro mexicano Edgardo Codesal, cuya actuación fue duramente cuestionada por los jugadores argentinos y por Diego Maradona, quien nunca ocultó su descontento con el arbitraje. Sin embargo, con el paso de los años, el ex juez defendió públicamente cada una de sus decisiones y explicó por qué considera que actuó correctamente en la jugada que definió el campeonato.

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Qué dijo Codesal sobre la final Argentina vs Alemania en 1990

"Yo a Diego Maradona tengo la oportunidad de expulsarlo durante los himnos, y hubiera sido histórico”, dijo Edgardo Codesal en una entrevista con Tenfield, al recordar la final del Mundial de Italia 1990. Y profundizó: "Imaginate antes de empezar una final del Mundo decirle a la estrella máxima del mundo ‘Señor, usted no puede jugar’. Porque él insulta a todo el estadio, y eso está prohibido por la ley. Si tú como árbitro te das cuenta. Ahora, te ubicas: final del Mundial, la figura máxima del Mundial y a ti como árbitro la ley te da un poder discrecional para tomar decisiones trascendentes como esa".

El penal de Sensini que cobró en la final

Además de la controversia en torno a Maradona, la actuación de Codesal en aquella final estuvo marcada por otras decisiones discutidas. El penal sancionado sobre Roberto Sensini por una infracción contra Rudi Völler a los 85 minutos terminó inclinando la balanza a favor del conjunto alemán y se convirtió en una de las acciones más recordadas de aquella definición.

Lejos de modificar su postura con el paso del tiempo, el exárbitro aseguró que sigue convencido de haber acertado en esa decisión. "Yo veo penal porque Sensini no llega a la pelota, viene filtrada. Si toca la pelota le cambia la dirección, pero la pelota siguió", explicó al analizar la acción que derivó en el único gol del encuentro.

Codesal tuvo un desempeño muy cuestionado.

Codesal también detalló cuál fue, a su entender, el contacto que justificó el cobro. "Y lo toca (a Völler) con el muslo, pero (Völler) no cae por el contacto con el muslo, sino por algo que nadie ha querido aceptar: es con el antebrazo, como Sensini se va cayendo, a la altura de la cintura. Es la falta. Lo desplaza totalmente", argumentó para sostener que la infracción existió y que su decisión fue reglamentariamente correcta.

Las declaraciones del ex árbitro contrastan con la mirada de buena parte del fútbol argentino, que durante décadas consideró que aquella sanción fue excesiva y determinante para el desenlace de la final. Incluso, la jugada sigue siendo motivo de análisis cada vez que se recuerdan los partidos más polémicos en la historia de los Mundiales.