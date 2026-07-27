Los árbitros de las finales de 1990 y 2026.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España dejó una profunda sensación de frustración para la Albiceleste, que parece ser el fin de un ciclo maravilloso e histórico para el país. El partido que terminó con derrota por 1-0 fue dirigido por el árbitro esloveno Slavko Vinčić, el mismo que llevó adelante el partido del equipo de Lionel Scaloni en el debut de Qatar frente a Arabia Saudita, que culminó también en caída.

Y más allá de este esquivo punto en común, también apareció una llamativa coincidencia histórica: la comparación remite a otra final que todavía ocupa un lugar especial en la memoria futbolera argentina y es la de Italia 1990, cuando la Selección cayó por 1-0 ante Alemania Federal en un partido que también quedó marcado por las polémicas arbitrales.

La coincidencia entre los árbitros de las finales mundialistas de 1990 y 2026

La curiosidad es que tanto Vinčić como el mexicano Edgardo Codesal, árbitro de la final de 1990, decidieron retirarse inmediatamente después de dirigir una final mundialista en la que Argentina terminó derrotada. En el caso del esloveno, la Federación de Fútbol de Eslovenia confirmó el final de su carrera apenas una semana después de la definición disputada en Nueva York, mientras que Codesal nunca volvió a arbitrar tras el encuentro entre Argentina y Alemania en el Estadio Olímpico de Roma.

La bronca con Codesal y la indiferencia sobre el esloveno

La coincidencia llamó la atención porque ambos jueces quedaron inevitablemente asociados a dos momentos dolorosos para el pueblo argentino. En 1990, Codesal sancionó el recordado penal de Roberto Sensini sobre Rudi Völler que Andreas Brehme transformó en el único gol del partido. Aquella decisión continúa siendo motivo de debate más de tres décadas después y es recordada como una de las acciones arbitrales más controvertidas en la historia de los Mundiales. En el caso de Vinčić, quizás es más difícil encontrar situaciones puntuales para reprocharle en las acciones del juego, con una justa expulsión a Enzo Fernández.

Vincic en la final frente a España.

Más allá de las diferencias entre ambos encuentros y de los contextos históricos completamente distintos, la similitud volvió a instalar los recuerdos de Italia 1990 entre los hinchas argentinos. El retiro de Vinčić, apenas días después de la final de 2026, reavivó una coincidencia que pocos habían advertido: los árbitros de las dos últimas finales mundialistas perdidas por la Argentina pusieron fin a sus carreras inmediatamente después de dirigir esos partidos, quedando para siempre vinculados a dos capítulos que siguen generando discusión en la historia del fútbol.