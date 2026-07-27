Los siete hábitos que deberías evitar para retrasar el envejecimiento, según un especialista

La vejez le llega a todos, pero hay ciertos hábitos que pueden llevar a acelerarla. El psicoanalista especializado en adultos mayores, Pacho O'Donnell, reveló cuáles son los siete factores poco saludables que están asociados a un envejecimiento más veloz.
Estos son los 7 hábitos que aceleran el envejecimiento, según el especialista
En su libro "La nueva vejez", O'Donnell explicó que hay ciertos hábitos poco saludables que impactan directamente en la salud, desde comportamientos, enfermedades y hasta entornos que pueden llevar a un envejecimiento más rápido. Así, el especialista señala que los hábitos que llevan a acelerar la vejez son:
- Fumar
- Tener una insulina elevada
- Sedentarismo
- Insomnio
- Estrés
- Tener contacto o habitar ambientes contaminados
- Obesidad
O'Donnell señaló que el ejercicio físico "ralentiza el envejecimiento a través de múltiples mecanismos" y, junto con la buena alimentación, se vuelve la clave para mantenerse joven. "El cuerpo, pasados los 70 años, sigue teniendo una inesperada capacidad de reacción al entrenamiento riguroso y los músculos están a la espera de que los tengamos en cuenta", remarcó el especialista respecto al ejercicio físico. En ese sentido, subrayó que "entrenar en la vejez garantiza más años de vida saludable".
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- Mantener la resistencia y autonomía: entrenar lleva a conservar la masa muscular y la fuerza. Así, según señaló el médico psicoanalista, se reducen las chances de sufrir caídas involuntarias o fracturas graves. A su vez, se previene la rigidez en las articulaciones, agiliza el metabolismo y refuerza las defensas del sistema inmune frente a diversas afecciones.
- Genera felicidad y reduce el estrés: ponerse en movimiento activa la producción de dopamina, serotonina, endocannabinoides y endorfinas, conocidas popularmente como las hormonas de la felicidad. Al mismo tiempo, ayuda a regular el estrés al modular los niveles de cortisol, la hormona segregada por las glándulas suprarrenales.
- Retrasa la aparición de enfermedades: Desde el punto de vista neurológico, se considera que retrasa la aparición o el avance de enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Asimismo, facilita tener un descanso profundo y reparador gracias al cansancio físico natural y al aumento de serotonina.
- Fortalece la autoestima: el gran impacto positivo de ejercitarse durante la vejez es que contar con un buen estado corporal genera recursos emocionales para combatir la soledad y fortalecer la autoestima.