Los siete hábitos que deberías evitar para retrasar el envejecimiento, según un especialista

Los 7 hábitos que deberías evitar para retrasar el envejecimiento, según un especialista

La vejez le llega a todos, pero hay ciertos hábitos que pueden llevar a acelerarla. El psicoanalista especializado en adultos mayores, Pacho O'Donnell, reveló cuáles son los siete factores poco saludables que están asociados a un envejecimiento más veloz.

Estos son los 7 hábitos que aceleran el envejecimiento, según el especialista

En su libro "La nueva vejez", O'Donnell explicó que hay ciertos hábitos poco saludables que impactan directamente en la salud, desde comportamientos, enfermedades y hasta entornos que pueden llevar a un envejecimiento más rápido. Así, el especialista señala que los hábitos que llevan a acelerar la vejez son:

Fumar

Tener una insulina elevada

Sedentarismo

Insomnio

Estrés

Tener contacto o habitar ambientes contaminados

Obesidad

Uno de los grandes hábitos que llevan a un evejecimiento más rápido es fumar (Foto: Freepik)

O'Donnell señaló que el ejercicio físico "ralentiza el envejecimiento a través de múltiples mecanismos" y, junto con la buena alimentación, se vuelve la clave para mantenerse joven. "El cuerpo, pasados los 70 años, sigue teniendo una inesperada capacidad de reacción al entrenamiento riguroso y los músculos están a la espera de que los tengamos en cuenta", remarcó el especialista respecto al ejercicio físico. En ese sentido, subrayó que "entrenar en la vejez garantiza más años de vida saludable".

Por qué el ejercicio es la respuesta para retrasar el envejecimiento: los grandes beneficios