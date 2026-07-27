Qué significa el video del hermano del Dibu Martínez que alimenta las "teorías conspirativas" del Mundial 2026

El hermano de Dibu Martínez encendió más los rumores.

La derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 dejó un sinfín de teorías en torno a la posibilidad de que haya algo oculto detrás de lo que fue el partido. Una amenaza o algo que presuntamente impidiera a los jugadores desempeñarse en su nivel de siempre ante el combinado ibérico, en un cotejo en el que fue muy superado desde el juego por su rival, que terminó quedándose con la Copa del Mundo.

Además de varios usuarios en redes sociales que difundieron videos y dieron su punto de vista sobre el tema, también hubo opiniones divididas entre varios influencers. Pero lo que más sorprendió fue la aparición de familiares de algunos futbolistas que sumaron posteos sugestivos en relación a la final, como fue la tía de Leandro Paredes o el hermano de Emiliano "Dibu" Martínez, con un video que dio mucho que hablar.

El video del hermano de "Dibu" Martínez que alimenta las "teorías"

El video recurre a una escena de Contra lo imposible, la película que recrea la histórica disputa entre Ford y Ferrari en las 24 Horas de Le Mans de 1966. En ese pasaje, Ken Miles, interpretado por Christian Bale, recibe el reconocimiento de Enzo Ferrari tras una actuación sobresaliente en la competencia.

A pesar de haber liderado la carrera, Miles acata una orden del equipo Ford para bajar el ritmo y permitir que los tres autos de la escudería crucen la línea de llegada de manera conjunta. Esa decisión termina dejándolo sin la victoria, ya que, por una cuestión reglamentaria, el triunfo queda en manos de su compañero Bruce McLaren.

Emiliano con Alejandro en Qatar 2022.

En la versión difundida por el hermano del arquero argentino, Miles aparece asociado a Emiliano "Dibu" Martínez, mientras que Enzo Ferrari y el resto de los presentes en la escena son identificados como "todos los fanáticos del fútbol". Además, en la parte superior del video permanece visible el marcador final: España 1-0 Argentina.

La interpretación más evidente apunta a un homenaje al desempeño del arquero, destacando su actuación más allá del resultado adverso. No obstante, el contexto de la escena elegida -la de un piloto que hace méritos suficientes para ganar, pero pierde por una determinación tomada por terceros- alimentó distintas especulaciones surgidas después de la final y le dio al mensaje un tono abierto a múltiples lecturas que alimentan que algo extradeportivo impidió a la Selección Argentina poder ganar.

El posteo del Dibu Martínez tras la final

Luego de perder la final, "Dibu" Martínez compartió un doloroso posteo en su cuenta de Instagram, donde expresó su deseo de volver a quedarse con la gloria, pero como eso se vio impedido. “Soñé que la ganábamos de vuelta. Soñé con traerla a la Argentina y hacer historia una vez más. La verdad, el dolor es difícil de explicar. Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado", remarcó.